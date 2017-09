MLADI ZADARSKI PODUZETNIK: ‘Radim za Ford, BMW i Audi, nudim dobru plaću, ali svejedno ne mogu naći radnike’

Deni Mišlov, rodom iz Kalija na otoku Ugljanu, 26-godišnji je mladić koji vodi uspješnu tvrtku.

Završio je Fakultet elektrotehnike i računarstva, obranio magisterij u Madridu, malo radio za strance, a potom prije godinu i pol otvorio tvrtku koja se bavi software inženjeringom u automobilskoj industriji pod nazivom “Galo industries”.

“Moram priznati da su mi se u životu dobro posložile kockice ili sam si ih možda ja tako posložio. Nakon fakulteta radio sam za jednu njemačku firmu s podružnicom u Zagrebu, a igrom slučaja prvi projekt koji sam dobio bio je za Jaguar Land Rover, tvrtku s kojom sam surađivao u Madridu prilikom izrade svog magistarskog rada”, kaže dodajući kako je svoju tvrtku otvorio nakon što je ona za koju je isprva radio odlučila istupiti iz autoindustrije. Mišlov je nastavio s poslom industrijske automatizacije.

“Radimo programe za logičke kontrolore koji upravljaju automatiziranim linijama za proizvodnju automobila. Mi smo eksterna firma koja pruža usluge velikim integratorima. Klijenti su nam Ford u Njemačkoj, BMW u Americi, Audi u Mađarskoj, a trenutno radimo u Saar oblasti u Njemačkoj, gdje se proizvodi Ford Focus”, opisuje Deni za Zadarski.hr



No, problema u poslovanju ima, a oni se odnose na kadar. “Gotovo je nemoguće pronaći radnike. Firma dobro posluje, plaća je dobra, no ljude iz Zadra nemoguće je uvjeriti da na ovaj način rade. Tu prije svega mislim na česta putovanja i izbivanje iz države. Osim toga, u Zadru nema tehničkih fakulteta pa većinom mladi odlaze u Zagreb ili Split studirati i nerijetko tamo ostaju i raditi. Potrebno je u Zadar dovesti profesore koji imaju autoritet u ovoj industriji. Puno toga dolazi iz knjiga, puno iz same želje čovjeka da nešto nauči, ali potreban je i dobar mentor koji će te usmjeriti”, zaključuje mladi poduzetnik.