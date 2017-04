MLADI SLAVONAC NAKON STUDIJA U SAD-u POKRENUO BIZNIS KOD KUĆE: ‘Izvozimo proizvode u Njemačku i Dubai’

Roman Pfeifer nakon studija u Sjedinjenim Državama vratio se kući u Donji Miholjac i pridružio svojoj obitelji u radu u OPG-u. Njihovi proizvodi danas su na daleko poznati, a prodaju se i u Njemačkoj i Dubaiju.

Roman Pfeifer iz Donjeg Miholjca danas s ocem vodi uspješan OPG koji na tržište plasira domaće suhomesnate proizvode. No, od prije pet godina bio je ni manje ni više nego student menadžmenta u Sjedinjenim Državama gdje je, jednako kao i u Dubaiju i Dubrovniku, jedno vrijeme radio.

“Nastavio sam raditi s ocem na njegovom gospodarstvu gdje obrađujemo 240 ha zemlje gdje imamo pšenicu, kukuruz, soju, suncokret i repu. Odlučili smo se na dodatnu proizvodnju tradicionalnih suhomesnatih proizvoda da nastavimo tradiciju te smo napravili novi pogon od stropa do poda. Cijelu proizvodnju smo financirali s našim novcima te se nadamo da će nam se uložena sredstva vratiti kroz naredne godine rada. S radom, trudom i kvalitetom se možemo probiti na tržište, jer jednom kada prevariš kupca mislim da tu nema povratka, a naše meso prijeđe uvijek tri do četiri puta kroz naše ruke. Uspjeh se postiže s vremenom i ništa ne ide preko noći”, priča ponosno Roman za Agroklub ističući kako proizvode sve što i “naši stari”, od svinjske masti i kobasice do kulena jetrene paštete.

Pfeiferi ne prodaju samo u Hrvatskoj već njihovi proizvodi i prelaze granice naše zemlje. “Skladištimo ih u zrionama u komorama koje su u kontroliranim uvjetima vlage i temperature tako da možemo proizvoditi tijekom cijele godine. Pogon se sastoji od pušnice, zrione, prostorije za kuhanje, pakiraone i to je slijed događaja koji je napravljen u projektu. Registrirani smo pod svojim veterinarskim brojem tako da možemo surađivati sa svim gradovima u Hrvatskoj sve do Dubrovnika, a nešto proizvoda smo slali i za Norvešku, Njemačku pa čakimamo kupce koji ih nose za Dubai”, priča mladi Pfeifer.



Veliki planovi i velike želje

Njagova obitelj planira još otvoriti i svoju farmu svinja i njome bi ističe zaokružili cijelu proizvodnju. Budući da sada nemaju svoje svinje, njihovim uzgojem kvaliteta bi bila u potpunosti u rukama obitelji.

Iako se koriste potencijalom sajmova u prodaji te internetom, Pfeiferi se mahom još reklamiraju po principu “od usta do usta”, a svoje proizvode prodaju na kućnom pragu. No, neke i šalju poštom pakirajući i štiteći vakumiranjem.

Roman Pfeifer bi volio da priča o povezivanju plave i zelene Hrvatske o kojoj se priča već 20 godina već jednom zaživi.

“Slavonija ima ogroman potencijal i značenje za cijelu Hrvatsku i trebali bi imati proizvod koji možemo ponuditi turistima koji dolaze iz cijelog svijeta. Imam osjećaj da se Slavonija zaboravlja na sve načine, npr. ceste su asfaltirane do Slatine, a dalje nisu, a i mediji prenose tu tugu no ja vjerujem da će to jednoga dana biti bolje, jer ne može ovako ostati zauvijek”, optimističan ej mladi poduzetnik.