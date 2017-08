MLADI INŽENJERI SVE ČEŠĆE BJEŽE IZ SILIKONSKE DOLINE: ‘Vratila sam se u svoju zemlju, pokrenula posao i osigurala brojna radna mjesta’

Silikonska dolina nije pojam i san samo za mlade hrvatske informatičare i informatičke poduzetnike, nego i za sve ostale diljem svijeta. Među njima i Indijce. Tako nije neobično da svi oni hrle u Sjedinjene Države, no neobično je kad odlaze odande. A upravo to se događa.

Među povratnicima je i 28-godišnja Natasha Jain iz Indije, u kojoj gospodarstvo sve više jača dok SAD pooštrava svoju imigracijsku politiku. Natasha je u SAD-u 2012. završila Standford, zaposlila se u Silikonskoj dolini, a potom ondje čak pokrenula i vlastitu tvrtku.

No, godinama se borila s amričkim viznim režimom i na kraju pokleknula. “U svega tri godine otkako sam se vratila kući uspjela sam pokrenuti vlastitu tvrtku, proizvodnju i brojnim ljudima osigurati radna mjesta. Sve bi to za mene bilo puno teže da sam u Sjedinjenim Državama ostala živjeti kao stranac”, opisje 28-godišnjakinja.

Problem s kojim se borila Natasha mučio je i 36-godišnjeg Manija Karthika koji je do prije godinu dana radila u jednoj tehnološko konzultantskoj tvrtki u Silikonskoj dolini, a onda se odlučio također vratiti u Indiju. Uz pooštravanje imigracijske politike on ukazuje i na povećanu stopu nasilja s kojim se susreću inozemni radnici. Prisjeća se kako su dvojica inženjera, inače Amerikanca, ali podrijetlom iz Indije, ubijena u Kansasu.



“Zločin iz mržnje me šokirao… šokirao je mnoge od nas. Pomislio sam, možda to nije najbolje vrijeme za mene da ostanem u Sjedinjenim Državama, kaže Karthik koji je u tu zemlju stigao još 2010. s vizom sponzorirarnom od jedne telekomunikacijske kuće, a koja je obavljala konzultanteske poslove za neke od najvećih tvrtki u Silkonskoj dolini. Kasnije mu je drugi poslodavac osigurao “zelenu kartu” i trebao je ostati za stalno, međutim on to više nije želio zbog velike nesigurnosti koju je najavljivao zaokret u imigracijskoj politici.

Nekad zbog SAD-a gubili kadrove, no sad se ploča okrenula

U međuvremenu je pokrenuo ReturntoIndiakit.com, koji pomaže onima koji se žele vratiti u Indiju i napustiti SAD. Portal pojašnjava kako prodati svoj automobil i kuću, prijaviti se za indijsko socijalno osiguranje, kako izabrati najbrže indijske internetske servise, pronaći posao… Karthik koji se u svoju domovinu vratio u svibnju pokreće biznis u izdavaštvu, piše CNN.

Devesh Kapur, profesor političkih znanosti na Sveučilištu u Pennsylvaniji, kaže kako je Amerika 2016. izdala 62 tisuće viza studentima iz Indije što je dva i pol puta više nego 2011. Međutim, sada se ti ljudi koje je Indija gubila znatno smanjuje budući da se oni vraćaju kući. Dosad su, pripominje, ti ljudi i po deset godina čekali kako bi im odobrili državljanstvo što je puno za “staviti život na stranu”, a sada je ta neizvijesnost puno veća.

Natasha Jain s početka priče danas se u Indiji bavi već trećim star up-om. Nakon aplikacija za plaćanje, sada se odlučila za online biznis kad je riječ o namještaju i uređenju . Zapošljava stotinu ljudi i na samom početku vrti zaradu od milijun dolara, ali i planira posao širiti na inozemstvo.