MINISTAR TURIZMA OBJAVIO OČEKIVANU VIJEST: ‘Ovogodišnja turistička sezona bit će rekordna u svakom pogledu’

Prema podacima za prvih osam mjeseci koje je danas predstavio ministar turizma Gari Capelli, ovogodišnja turistička sezona u Hrvatskoj bit će rekordna u svakom pogledu.

“S gotovo 15 milijuna turističkih dolazaka i 85 milijuna noćenja hrvatski turizam u osam mjeseci ove godine bilježi poraste od 14 i 13 posto u odnosu na isto razdoblje lani, a do kraja godine očekuju se i rekordni prihodi koji bi mogli premašiti lanjskih 10 milijardi eura”, kazao je na predstavljanju ministar Cappelli.

“Idemo prema cilju kojeg smo htjeli do 2020. godine”

Ministar je, kako prenosi N1, istaknuo kako su i dalje turističke perjanice Istarska, Primorsko-goranska i Splitsko-dalmatinska županija, u kojima je zabiježen rast turističkih dolazaka i noćenja od 12 do 13 posto u prvih osam mjeseci ove godine.

“Ova godina definitivno je turistička godina koja obara sve rekorde, ne samo po noćenjima i gostima nego potrošnji u restoranima i ostalim sadržajima. Ide prema cilju kojeg smo htjeli do 2020. godine, a to je da se stavljamo na kartu cjelogodišnjih turističkih destinacija. Ako ovako nastavimo to ćemo vjerojatno i uspjeti”, kazao je Cappelli.



Isplatio se trud na tržištu Ujedinjenog Kraljevstva

Što se tiče tzv. emitivnih tržišta s kojih stiže najveći broj turista, ono tradicionalno najjače – Njemačka – raslo je za 16 posto, a i Poljska je napravila velik iskorak.

”Ujedinjeno Kraljevstvo je poraslo 27 posto. To su gosti koje smo godinama očekivali i htjeli, nije to slučajno. Novi avio-promet je urodio plodom. To je smišljen pristup na tim tržištima”, pohvalio se Cappelli.

S obzirom na dobre najave i za posezonu, minsitar turizma kazao je kako bi Hrvatska ove godine po prvi put mogla doseći brojku od sto milijuna noćenja.

