MINISTAR MARIĆ O KRITICI PREDSJEDNICE: ‘Vladine rezultate građani vide po povećanju plaća od 5,5 posto i potrošnje’

Ministar financija Zdravko Marić u srijedu je izjavio kako mu je drago što je predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović prepoznala dobre ekonomske pokazatelje te kako Vladi nije ideja samo imati dobre pokazatelje, već da se oni trebaju vidjeti na standardu građana.

“Drago mi je da je i predsjednica prepoznala dobre makroekonomske pokazatelje, a ono što smo mi uvijek govorili je da nije ideja imati samo dobre pokazatelje, nego da se oni i vide na standardu građana”, izjavio je ministar financija Zdravko Marić novinarima uoči sjednice Vlade, upitan za komentar predsjedničinih današnjih izjava.

PREDSJEDNICA OPET NAPALA VLADU: ‘Ako država ostvaruje bolje rezultate, onda se to mora vidjeti na računima građana’

Marić je rekao kako je prošle godine zabilježen rast plaća u gospodarstvu – prosječna bruto plaća je porasla 4 posto, a kada se tome dodaju efekti porezne reforme, porast prosječne neto plaće je 5,5 posto.



Naveo je i da je potrošnja u prosincu u trgovini na malo bila milijardu kuna viša od originalnih očekivanja te da bila rekordna. “Sve su to pokazatelji koji se vide na standardu građana”, ustvrdio je Marić.

Grabar-Kitarović: To nije dovoljno

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović u srijedu je pozdravila dosad učinjeno, ali je ustvrdila da to nije dovoljno. “Nužno je što prije donijeti mjere koje će povećati sigurnost radnoga mjesta, posebice za trudnice i majke malodobne djece, te na minimum smanjiti ugovaranje rada na određeno vrijeme,” rekla je predsjednica.

U posljednje vrijeme često se u javnosti ističu sve bolji makroekonomski pokazatelji, uključujući i sve bolje stanje državnoga proračuna, što ohrabruje i treba pozdraviti, rekla je te poručila da to moraju osjetiti i građani. “Ako država ostvaruje sve bolje financijske rezultate, onda se to mora vidjeti i na računima naših građana. Nažalost, brojka blokiranih građana i dalje prelazi tristo tisuća. Nacionalna je tragedija da mnogi od njih napuštaju Hrvatsku kako bi u inozemstvu otvorili nove račune i nekako započeli nov život,” izjavila je Grabar Kitarović.

Kazala je i da država mora hitnim mjerama, u dogovoru s bankama i financijskim institucijama, pronaći rješenje za deblokadu računa građana. U sklopu tih mjera svakako treba što prije donijeti novi ovršni zakon.

‘Njezino je da upozori, ali mi radimo’

Na upit novinara vrijeđaju li ga kritike predsjednice, Marić je uzvratio: “Ne mislim sad neke emocije iskazivati po tom pitanju. Njezino je da upozori i kaže svoje, ali mi u Vladi, koji smo odgovorni i zaduženi kao izvršna vlast, sigurno da radimo”.

Naveo je da se ništa ne može dogoditi i riješiti preko noći, podsjetivši na poreznu reformu, za koju su primali udaraca, drvlja i kamenja. “Ja vam govorim efekte – gospodarski rast 3 posto, rast zaposlenosti, porast standarda, porast plaća. Gospodarstvo je raslo 3 posto, neto plaće 5,5 posto, ono što je u Hrvatskoj važno za razumjeti i shvatiti je da plaće prate rast produktivnosti. To je dobra stvar, tu nemamo dodatnih pritisaka na tržištu rada, ali sigurno da prema svim pokazateljima iz zadnjeg kvartala se vidi da je to doprlo do građana”, kazao je Marić.

Štromar: Mislim da smo svi dobili veću plaću

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar, pak, na upit novinara kako komentira predsjedničine riječi, rekao je kako misli da je predsjednica dobro rekla da Vlada dobro radi i zahvalio joj je na tome.

Na upit novinara kako komentira njezine riječi da građani ne osjete gospodarski rast na plaćama, Štromar je naveo: “Ja mislim da je plaća dosta porasla u prošloj godini. Mislim da smo svi dobili veću plaću, 5 posto je rast plaća”, dodavši da se mora raditi na tome da građani više osjete gospodarski rast.