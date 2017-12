MINISTAR MARIĆ O KAZNAMA OBRTNICIMA: ‘Ne podržavam kažnjavanje zbog bagatelnih prekršaja’

Nakon što se danima pisalo o mukama obrtnika koji zbog jednog krivo napisanog slova na računu plaćaju kazne, konačno se o svemu oglasio i sam ministar financija.

Ministar financija Zdravko Marić poručio je u četvrtak da Porezna uprava treba graditi partnerski odnos prema poreznim obveznicima te da ne podržava pristup u kojem ih se kažnjava zbog određenih malih nesrazmjera ili bagatelnih prekršaja.

NEVJEROJATNA BEŠĆUTNOST HRVATSKE BIROKRACIJE: Vlasnicu obrta kaznili s 10.000 kuna jer je napisala veliko umjesto malo ‘P’ na računu

Izjava je to koja je uslijedila nakon brojnih medijskih napisa u kojima se razotkrilo bjesomučno kažnjavanje obrtnika u posljednje vrijeme. I to zbog ni manje ni više nego krivo napisanih slova za što su kazne sezale i do nekoliko desetaka tisuća kuna.



No, čak sporna nije bila ni činjenica da je nešto krivo napisano, već su se greške počele događati nakon uvođenja nove aplikacije ePorezna na čije negativne strane su već upozoravali i iz Inicijative profesionalnih računovođa Hrvatske. Naime, pri prijavi prostora obrtnik mora upisati slovo “p” no problem je ako se upiše veliko slovo jer je u bazi Porezne malo, pa državni službenici s tim računaju da prostor nije prijavljen i odmah šalju kaznu.

‘EVO ZAŠTO LJUDI ODLAZE IZ HRVATSKE’: Porezna poduzetnika kaznila sa 60.000 kuna zbog jednog krivog slova i 85 kn viška u blagajni

Iz Inicijative računovođa tvrde kako su i Poreznu i ministra Marića već ranije upozoravali na taj problem, no da je reakcija izostala. U međuvremenu su pljuštaje kazne od 10 pa i više desetaka tisuća kuna.