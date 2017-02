MINISTAR ĆORIĆ O GOSPODARSKIM REZULTATIMA: Odahnuo zbog mirovinskog osiguranja, ali i upozorio na novu prijetnju

Ministar rada i mirovinskog sustava Tomislav Ćorić rekao je u utorak da će Hrvatska, ukoliko se nastave pozitivni gospodarski trendovi, doći u situaciju da više nećemo imati veći stupanj ulaska u mirovinsko osiguranje, samim time da će i dio koji se namiruje iz mirovinskog osiguranja, odnosno iz 15 posto bruto plaće biti veći, pa će deficit biti manji.

“Za izmjenu pozicija u mirovinskom sustavu potrebno je ekonomiju unaprijediti na višu razinu. Deficit koji kreira mirovinski sustav u ovom trenutku na godišnjoj razini iznosi više od 16 milijardi kuna. No, veseli činjenica da ćemo u narednom razdoblju, ukoliko se nastave pozitivni gospodarski trendovi, doći do situacije da više nemamo veći stupanj ulaska u mirovinsko osiguranje, samim time da će i dio koji se namiruje iz mirovinskog osiguranja, odnosno iz 15 posto bruto plaće biti veći, pa će deficit biti manji”, rekao je Ćorić na konferenciji “Demografija – refleksije na mirovinski sustav”.

Ne vesele, kaže, projekcije demografskih trendova za sljedećih tridesetak godina koje govore u prilog povećanju udjela starijeg stanovništva u ukupnoj populaciji, a s druge strane stope nataliteta u Hrvatskoj i Europi su vrlo loše.

Dio rješenja tog problema je, ističe Ćorić, u spoznaji da se pojedinci, svaka osoba u Hrvatskoj mora već od najranije faze ulaska na tržište rada brinuti o tome kako i na koji način u okviru pojedinih štednih oblika misliti na svoju starost. Dio rješenja vidi i u smanjenju stope izdvajanja za prvi stup mirovinskog osiguranja onog trenutka kad se za to stvore uvjeti te povećanje stope izdvajanja za drugi stup mirovinskog osiguranja.



A KADA ĆE TO OSJETITI GRAĐANI? Rast BDP-a ubrzao iznad 3 posto prvi put od 2008.

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

“Oni koji to financijski mogu, trebaju dio svoje štednje usmjeriti u pojedine štedne oblike. Ekonomska politika mora dati ključan doprinos u vidu povećanja zaposlenosti pa onda i broja osiguranika, ali s druge strane pojedinci sa svoje strane moraju učiniti određeni napor”, poručio je.

Ideja je da se stopu doprinosa za prvi stup smanji s 15 na 14 posto, a stopu doprinosa u drugi stup poveća s pet na šest posto, a riječ je o iznosu od oko milijardu i pol kuna koliko iznosi jedan postotni bod izdvajanja, naglasio je Ćorić.

“I u tom kontekstu smanjenje proračunskih prihoda za taj iznos zahtijeva razdoblje kojemu prethodi značajan gospodarski rast. To je ono što prema pokazateljima možemo očekivati u narednom razdoblju, to veseli i vjerujem da ćemo ove godine postići i bolje rezultate. Ako se nastavi u idućim godinama, ne vidim razlog da to ne pokušamo učiniti”, istaknuo je.