MILIJUNAŠ OTKRIO TAJNU USPJEHA, ALI I PRIZNAO: ‘U strahu sam cijelo vrijeme, s njim živim svaki dan’

Vlasnik lanca restorana i milijunaš Cameron Mitchell ima svoju formulu za opstanak u biznisu koji je inače vrlo krhak, no priznaje da se svaki dan budi sa strahom.

Da održavanje restorana na životu u vrijeme krize nije bilo lako te da su mnogi tada zatvorili svoja vrata poznata je stvar u Hrvatskoj, ali i u svijetu. No, posao je to koji inače, kao i drugi poduzetenički, iziskuje velike napore kako bi ga se održalo, a dodatne i kako bi ga se proširilo i unaprijedilo.

Amerikanac Cameron Mitchell posjeduje lanac restorana pod tvrtkom Cameron Mitchell Restaurants te sestrinskom tvrtkom Rusty Bucket i itekako je svjestan svih problema s kojima se inače vlasnici restorana susreću.

Na pitanje kako je raditi u jednom od najrizičnijih sektora i zašto je postotak uspješnosti u tom biznisu tako nizak odgovara: “Ja sam klasičan primjer poduzetnika. Uvijek sam se bojao. Bilo me je strah kad sam počinjao, u strahu sam cijelo vrijeme, s njim živim svaki dan jer svaki dan se može dogoditi nešto što je izvan moje kontrole. No, svaki strah je poput sunca. Svako jutro se budi i uvijek je ondje. Tako je to i s konkurencijom. Jednostavno se svaki dan moraš ustati i raditi. Poduzetnik uvijek mora pronaći način. Ja nikada nisam imao problem koji nisam uspio riješiti. Ili ga zaobiđem, ili preskočim ili idem izravno kroz njega pa pronađem neki kompromis… što god. No, uvijek ćemo pronaći način kako riješiti problem.”



Mitchell tvrdi kako čovjek mora vjerovati u ono što radi i znati koji mu je cilj. Istovremeno, mora uvijek razvijati svoje ideje i donositi nešto novo. Inače, svaki od njegovih restorana drugačiji je od ostalih, a svaka moda koja je u tijeku kod njega ima nešto izmjenjenu inačicu, piše portal Enterpreneur.