MASOVNI ODLAZAK U INOZEMSTVO: Iz Hrvatske u godinu dana pobjeglo čak 60 tisuća radnika

Iako je broj nezaposlenih u 2016. pao za 50 tisuća u odnosu na godinu prije toga i broj zaposlenih u padu je za 10 tisuća što je, prema analizi HRT-a, rezultat iseljavanja hrvatskih građana.

Prema podacima Zavoda za statistiku, broj nezaposlenih raste i treći mjesec za redom. Prošlu godinu završili smo s 236 i pol tisuća evidentiranih nezaposlenih, no to je, tvrde upućeni, uobičajen rast budući da se u to vrijeme sezonci vraćaju na Zavod.

Na godišnjoj razini broj nezaposlenih je ipak pao. U prosincu 2015. nezaposlenost je sezala gotovo do 18 posto, a potom je broj nezaposlenih pao za 50 tisuća. S obzirom na to očekivao bi se i rast zaposlenih, no to se nije dogodilo. I taj je broj na godišnjoj razini manji za 10 tisuća.

“Kad bismo zbrojili ta dva podatka, dolazimo do zaključka da je s tržišta rada otišlo oko 60 tisuća ljudi u samo godinu dana, što je primarno posljedica iseljavanja”, kazao je u svojoj analizi novinar HRT-a Mladen Sirovica.



U studenom je prosječna plaća iznosila 5.805 kn. Kad se ona uspoređuje s mjesecom ranije, tada je povećanje prilično veliko – 163 kune, no kad se pogleda šira slika, plaće ipak nisu tako značajno porasle. Naime, neto plaća u studenom prošle godine u prosjeku je bila niža za 116 kn.