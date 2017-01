MINISTAR MARIĆ NAKON PADA KREDITNOG REJTINGA: ‘Agrokor neće bankrotirati’

Ministar financija Zdravko Marić ustvrdio je kako sniženje kreditnog rejtinga Agrokoru neće dovesti do bankrota te tvrtke, no vjeruje da im se to odrazilo na poslovanje, piše N1.

Uoči današnje sjednice Vlade ministar financija Zdravko Marić komentirao je rušenje rejtinga tvrtke iz koje je došao u Vladu, Agrokora. Na informacije iz medija kako će to dovesti do financijskih problema Todorićeva giganta pa i bankrota, Marić je kazao: ”Sigurno ne bih tako daleko išao. Upoznat sam jer sam tamo i radio, a kao ministar financija brinem i pratim kao i za sve kompanije. Mislim da su iz Agrokora u priopćenju naznačili da nema rizika što se tiče obveza u dogledno vrijeme, ali sigurno da je ta činjenica o smanjivanju kreditnog rejtinga imala neke reperkusije. Kompanija je i dalje u dobrom stanju i do tako nečega neće doći”.

Inače, agencija za ocjenjivanje kreditnog rejtinga Moody’s snizila je rejting Agrokora s B2 u rang B3, pri čemu su izgledi za razdoblje do iduće revizije ocijenjeni stabilnima. Istodobno, Moody’s je snizio rejting za vrijednosne papire koje je izdao Agrokor, a koji dospijevaju 2019. i 2020. godine, na B3 s B2. Prognoze za rejting su stabilne.

Rejting je snižen zbog kombinacije slabijeg lanjskog rezultata i visoke razine zaduženosti Grupe.