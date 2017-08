MARIĆ TVRDI – VIŠE NAM SE NE MOGU DOGODITI ŠVICARCI: Objasnio kako će novi zakon štititi ljude od skokova tečaja valuta

Konačan prijedlog Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju, koji je upućen u drugo čitanje u Saboru, prema tvrdnjama Vlade, ima za cilj zaštititi potrošača i osigurati da se hrvatskim građanima nikada više ne dogodi švicarac.

Novim zakonom, tvrdi Vlada, korisnici kredita dodatno su zaštićeni od skokova tečaja valuta.

“Bili smo svjedoci u prošlosti određenih situacija zbog naglog rasta tečaja. Sada se definira da kada tečaj ‘ode’ gore više od 20 posto banke su dužne provesti kredit građanima u drugu valutu”, kaže ministar financija Zdravko Marić, koji također navodi kako se po novom zakonu također potrošaču mora ostaviti barem 15 dana kako bi usporedio ponudu kredita na tržištu i donio za sebe odluku.

Banke će morati pravovremeno informirati birače o svim rizicima i dati im dovoljno vremena da donesu odluku o kreditu. Olakšat će se i “izlazak” iz kredita koji se znao naplaćivati i do 3 posto vrijednosti kredita!

“Ono što se smatra naknadom za prijevremeno, djelomično ili u potpunosti vraćanje kredita, se ukida. Dakle više nema te naknade”, ističe Marić.

Banke koje su zbog slučaja švicarac izgubile presudu na sudu i bile prisiljene na konverziju, danas su spremnije na nove promjene koje ograničavaju skupljanje ekstraprofita. Kažu, to su europska pravila.

“Neke promjene koje uvodi ovaj zakon pojedine banke u Hrvatskoj već primjenjuju i prije stupanja ovog Zakona na snagu, npr. nenaplata naknade za prijevremenu otplatu svih kredita potrošača. Budući s primjenom ovog zakona Hrvatska kasni, očekujemo da se usvoji još ove godine”, kažu u Hrvatskoj udruzi banaka.

Ne može li se vraćati kredit, stan se vraća banci

Nekadašnji šef udruge Franak, a danas saborski zastupnik Goran Aleksić samo je djelomičmno zadovoljan predloženim zakonom, piše N1.

“Upravo ova odredba o ukidanju izlaznih naknada je moj prijedlog, na temelju moje rasprave je to ukinuto. Izlazna naknada je i inače nezakonita naknada. Ja sam predložio da se ukine i ulazna naknada koja je također nezakonita jer se radi o nespecificiranom trošku, nažalost nije prihvaćeno”, kaže Aleksić.

Zakon otvara i mogućnost da se u slučaju nemogućnosti plaćanja kredita, banci vrati stan i tako pokrije čitav dug. No, na tu opciju pri sklapanju ugovora o kreditu moraju pristati obje strane. Struka smatra da takvo rješenje nije realno. “Nisam siguran kako će to funkcionirati u praksi. Pitanje je koliki će dio kredita u tom slučaju već biti otplaćen. Ne znam kako će to funkcionirati i mislim da bi banke mogle biti znatno restriktivnije u financiranju nego dosad”, mišljenja je Borislav Vujović.