MALA VELIKA TVRTKA IZ HRVATSKE: Poslovi stalno stižu, rade u tri smjene, imaju pogone u Rusiji, a proizvode za BMW, VW, Renault…

Tvrtka AD Plastik iz Solina već godinama radi čuda proivodeći dijelove za najveće proizvođače vozila poput Renaulta, Peugeot-Citroena, BMW-a, VW-a, Fiata, Forda, Opela, Daimlera, Toyote…

U Solinu i pogonima tvrtke u drugim mjestima u besprijekornoj organizaciji radi se bez prestanka u tri smjene, pet dana u tjednu.

“Radimo s najboljima iz Lige prvaka”

“Kupci smatraju AD Plastik malim globalnim dobavljačem. Krajnje pojednostavljeno, sportski rječnikom, može se reći da smo negdje između Lige prvaka i svjetskog natjecanja manjih tvrtki, u kategoriji koja traži napredniji razvoj i najmoderniju tehnologiju. Radimo s najboljima iz Lige prvaka i cilj nam je povećati udio samostalnog razvoja koji bi nam omogućio novi iskorak”, kaže za Slobodnu Dalmaciju Marinko Došen, prvi čovjek solinske tvrtke koju vodi dvije i pol godine, a koja se dokazala na najzahtjevnijim tržištima.

U Radnoj jedinici u Solinu radi 370 ljudi koji svakog dana proizvedu oko 100.000 raznih dijelova. Svaki proizvedeni komad triput se mjeri prije nego što se otpremi diljem svijeta. Sitne greške su prava rijetkost, o u slučaju kvara odmah je spreman rezervni stroj, piše Slobodna Dalmacija.



Lani je pogon u Solinu ostvario 170 milijuna kuna, a ove godine planira se rekordnih 205 milijuna kuna.

Pogon u Zagrebu među najsuvremenijima u Europi

U Zagrebu se nalazi automatska linija bojenja, nasuvremenija takva u jugoistočnoj Europi. Ondje se bojaju plastični dijelovi interijera i eksterijera, a radi se za tvrtku Revoz u Sloveniji koji proizvodi Twingo i Smart. Sve što je na tim automobilima od plastike, proizvodi se u zagrebačkom pogonu AD Plastik.

“Standardi, procedure i informatika doveli su ovaj posao na fascinantnu razinu, a u Zagrebu smo stigli do potpunog savršenstva. Svaki put kad gore prođem kroz robotiziranu liniju bojenja i izlazno skladište pomislim – ovo je nemoguće”, kaže Došen.

Dijelove u Revoz isporučuju “na traku” pa, kaže Došen, prava na grešku nemaju. Eventualno imaju deset defektnih komada na milijun isporučenih.

Bojanje tehnologija koja AD Plastik izdvaja od konkurencije, pa se u pogonu u Zagrebu dovršava još jedna, posve robotizirana linija bojenja usmjerena na razvoj bojenja interijera automobila, koja će biti puštena u rad koncem rujna. Inače, to je posao koji u AD Plastiku još nisu radili.

“Možda otvorimo još neku tvornicu”

Da bi se održali na surovom tržištu, u AD Plastiku posebnu pažnju pridaju inovacijama, poput spomenutog bojenja unutrašnjosti i imitacije drva. Pažnju poklanjaju i trendu smanjenja težine automobila, pa razvijaju tehnologije poput ubrizgavanja plina u plastičnu masu, uz zadržavanje fizikalnih svojstava, što je jeftinije od kevlara i sličnih materijala. Tehnologije su patentirane i tu se planira posebno snažan iskorak, piše Slobodna Dalmacija.

AD Plastik u Hrvatskoj zapošljava oko 1200 ljudi, a još tisuću zaposlenika radi u tri inozemne tvrtke. Tvornica u Srbiji, doduše, trenutno ne zadovoljava opsegom posla zbog neodlučnosti Fiata. No, dvije tvornice u Rusiji nakon prvotne krize počele su lani bilježiti dobre, a ove godine još bolje rezultate.

“Naša je djelatnost sporovozna i definirano je sve za idućih pet do sedam godina. Sklopljeni ugovori i poslovi o kojima razgovaramo garantiraju nam stabilan rast prihoda na razini od 7 do 10 posto godišnje. U to nisu uključene naše ambicije da možda otvorimo i neku novu tvornicu”, zaključuje prvi čovjek AD Plastika Marinko Došen.