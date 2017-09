‘LJUDI, MOŽE SE TO’: Bivši narkoman uspio pobijediti ovisnost i pokrenuti biznis s kojim danas zgrće milijune

Mike Lindell kaže kako nema puno ovisnika o cracku koji postanu uspješni, no da je on baš jedan od njih. Kroz smijeh tako kaže: “Ljudi, može se to”.

Mike Lindell je multimilijunaš koji je iz ničega 2004. stvorio carstvo pod imenom MyPillow, poznat kao bivši ovisnik koji je posljednji put pod utjecajem opijata bio prije osam godina.

Lindell je kao mladić pohađao Sveučilište Minnesota i radio dva posla. Studij mu se činio besmislenim pa ga je napustio i nastavio raditi sve dok mu poslodavac u jednoj prodavaonici nije kazao da mu daje otkaz jer mu se miješa u poslovanje s opaskom da će možda i on jednog dana imati svoju tvrtku.

Lindell je pokušavao. Prvo je pokrenuo biznis s čišćenjem tepiha, potom je radio kao profesionalni brojač karata u Las Vegasu, a onda je probao i s biznisom uzgoja svinja no i to je propalo. Naa kraju je radio kao barmen i otkupio jedan bar, što, kakako danas kaže i nije baš bila dobra ideja budući da je u to vrijeme bio ovisnik o kokainu.



Problemi sa spavanjem

Svo to vrijeme, ali još od svoje 16 godine imao je problem sa spavanjem koji nikako nije mogao riješiti. U 2004. je dobio ideju za današnji posao i to u snu. Odmah ju je podijelio s obitelji te posudio 15 tisuća dolara kako bi na kiosku preko Božića prodavao svoje jastuke.

Prodao ih je tek 80, no primijetio ga je jedan TV voditelj koji je jastucima bio oduševljen, te ga je pozvao u svoju emisiju. I tada je prodaja “uzletjela”.

Tada je ipak dotaknuo dno i s ovisnosti o kokainu prešao na onu o cracku. Brak mu se raspao, ostao je bez kuće, a umalo i biznisa. A onda je nešto vrlo neobično za jednog dilera učinio Lindellov. Rekao je svima na ulici da Lindellu više ne smiju prodavati drogu dok god se ne naspava. Lindell je ipak pokušao, međutim nitko mu nije želio prodati drogu.

Deset mjeseci Lindell se još borio. Bio je uvjeren kako Bog ima veće planove za njega jer je njegov biznis napredovao. Jednog jutra se probudio shvativši da su iza njega godine ovisnosti i da je pred njim triježnjenje.

Veliki uspon uz pomoć reklame

Do 2011. MyPillow je imao veliku medijsku pažnju, a lokalni mediji su ga već profilirali. Iako se vratio dijeljenju karata u Las Vegasu, telefon mu je stalno bio pri ruci i narudžbe su stizale. Bilo ih je toliko da je u jednom trenutku morao isključiti telefon. Taj dan prodao je više jastuka nego u pola godine.

Potom je odlučio putem reklame ispričati kupcima svoju priču i posao se zakotrljao. “Do kraja godine umjesto peta zaposlenih imali smo njih 500. Danas ih imamo 1500. U posljednjih šest godina potrošio sam sto milijuna dolara na TV reklame, a prodaja je rasla na 100 tisuća godišnje da bi završila na 300 milijuna dolara”, priča Lindell kojem se san ispunio.

Danas posao širi i na krevete te krevete za kućne ljubimce. O njemu bi trebala izaći knjiga, a sprema se i film i to uz pomoć njegovog prijatelja glumca Stephena Baldwina. “Danas gledam unaprijed i samo idem dalje. A ovo što sam postigao mogu povezati samo s božjom intervencijom”, zaključuje Lindell za CNBC.