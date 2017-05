JOŠ JEDAN GIGANT PRED SLOMOM? ‘Bit će to posljedica Agrokorova neplaćanja, ne mogu podnijeti toliki dug’

U Saboru se posljednjih dana priča kako je Franck pred slomom zbog situacije u Agrokoru, međutim takve informacije u toj hrvatskoj tvrtki demantiraju.

Franck, jedan od najvećih Agrokorovih dobavljača, navodno je u ozbiljnim financijskim problemima, a ide se tako daleko da se spominje i stečaj. Priča o tome krenula je u četvrtak iz Sabora, a o njoj je progovorio izvor Tportala.

“Stečaj će biti posljedica Agrokorova neplaćanja i posljedica koje će to ostaviti na njihovo poslovanje. Njihova bilanca ne može podnijeti dug, ali postoji snažan interes banaka da podrže njihovo poslovanje”, kaže izvor navodeći kako je stečaj ili predstečaj pitanje dana.

No, takve informacije u Francku oštro demantiraju. “Ta informacija, koja očito dolazi iz zlonamjernih izvora, u potpunosti je netočna. Kriza u Agrokoru stvorila je poteškoće u našem poslovanju kao što je to slučaj i s ostalim dobavljačima, no bez obzira na te izazove, oni sasvim sigurno nisu takvoga intenziteta da u toj mjeri ugroze naše poslovanje. Tome u prilog idu i izvrsni poslovni rezultati u prvome kvartalu gdje, unatoč krizi, Franck bilježi rast u svim kategorijama na domaćem i regionalnim tržištima”, poručili su iz te tvrtke navodeći kako spekulacijed ne doprinose stabilizaciji u Agrokoru. Pritom napominju kako sudjeluju sa strane dobaljača u tom procesu te da imaju rješenja “kojima osiguravamo normalan nastavak našega poslovanja.”



Prije mjesec dana u blokadi

Kako bi se nad nekom tvrtkom pokrenuo stečaj, potrebno je zadovoljiti određene uvjete. Prije svega bi glavna indikacija trebala biti blokiran račun što Franckov nije.

No, navode iz te tvrtke dobro upućeni izvori opovrgavaju jer ističu kako Franck ne može izdržati pod teretom nenaplaćenih računa. Ranije se govorilo da je Agrokor Francku dužan oko 100 milijuna eura, što izvor Tportala potvrđuje uz opasku kako dugovi na temelju izdanih mjenica iznose oko 530 milijuna kuna.

Inače, prije mjesec dana kada je kriza u Agrokoru bila na vrhuncu i račun Francka na kratko je bio blokiran. Tada su, pak, u toj tvrtki rekli kako unatoč svemu mogu osigurati urednu opskrbu svih svojih kupaca i poslovnih partnera te da s poslovanjem nastavljaju neometano.

