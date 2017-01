JESTE LI ZNALI? Vi si pronađete posao u inozemstvu, a država vam da 2500 kn

Tek rijetki među onima koji su uzeli kufere u ruke i otišli trbuhom za kruhom izvan granica naše zemlje su znali da imaju pravo na naknadu za putne troškove i selidbu koji se mogu podmiriti uputi li se zahtjev Zavodu za zapošljavanje. No, naravno pod određenim uvjetima.

Dok se u političari spore oko točnih brojki onih koji su iselili iz Hrvatske trbuhom za kruhom, tek malobrojni među tim ljudima ali i onima koji planiraju otići znaju kakva prava pri odlasku imaju na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Riječ je o jednokratnoj pomoći te naknadi putnih i selidbenih troškova, piše Glas Slavonije. To pravo mogu inače ostvariti oni koji posao nalaze u Hrvatskoj, ako im je radno mjesto udaljeno 80 kilometara od mjesta boravišta.

U Zavodu pojašnjavaju da na te naknade pravo imaju oni kojima Zavod nije u mogućnosti osigurati zaposlenje u mjestu prebivališta, a koji su ga drugdje dobili na najmanje šest mjeseci. Naknada se naknada dobiva i za bračnog, izvanbračnog druga i djecu. Sve to stoji u Odluci o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova.

Putni trošak, selidbeni trošak…

“Jednokratna novčana pomoć iznosi 1200 kuna. Propisano je da takva osoba može ostvariti pravo na naknadu putnih troškova za sebe (ako u drugo mjesto zaposlenja seli sama), naknadu putnih troškova za sebe, bračnog, odnosno izvanbračnog druga i djecu (ako u drugo mjesto zaposlenja seli s obitelji) i naknadu dijela selidbenih troškova. Propisano je i da nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja, a ne promijeni mjesto prebivališta, ima pravo na naknadu putnog troška samo za sebe. Putni trošak i selidbeni trošak nadoknađuju se samo za jedno putovanje od mjesta dotadašnjeg prebivališta do mjesta zaposlenja. Putni trošak nadoknađuje se u visini stvarnog iznosa troška javnog prijevoza (vlak ili autobus), a najviše do 300 kuna po osobi, dok se selidbeni trošak nadoknađuje u visini 50 posto troškova najjeftinijim prijevoznim sredstvom, a najviše do 1000 kuna”, pojašnjavaju iz Zavoda. Svi oni koji za ovo nisu znali su ostali bez



Svi podaci objavljeni su na internetskim stranicama HZZ-a, a onaj tko želi koristiti naknade mora se prvo prijaviti svom savjetniku kako bi se dogovorio oko korištenja.

Pokriva se i zaposlenje udaljeno više od 80 kilometara te uz zahtjev za naknadu pritom građani moraju priložiti i nekoliko dokumenata kao dokaz.

“Napominjemo da se pod drugim mjestom zaposlenja smatra mjesto zaposlenja na području Republike Hrvatske, a sukladno Uredbama EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i na području drugih država članice Europske unije, udaljeno više od 80 kilometara od mjesta prebivališta”, pojasnili su za Glas Slavonije iz HZZ-a.

