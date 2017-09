IZRABLJIVANJE RADNIKA U NJEMAČKOJ: ‘Radio sam i po 12 sati dnevno, a sad mi duguju više od dvije tisuće eura’

Više od dvije i pol tisuće upućenih radnika od početka godine prijavilo je uredu Pravedne mobilnosti u Njemačkoj kršenja radnih prava. Riječ je o radnicima koje njihove tvrtke iz matičnih zemalja upućuju na rad u Njemačku, a među njima su naravno i Hrvati.

Jedan od onih kojem Njemačka nije obećana zemlja je i građevinski radnik koji je svoju priču ispričao za Hrvatsku televiziju. Ondje je, kaže, radio po 12 sati dnevno, a da za to nije dobio ni hrvatski minimalac. I to mu je isprva stizalo redovno, a nakon nekoliko mjeseci počeli su problemi koji su sada dosegli dug tvrtke prema njima više od dvije tisuće eura. No, on nije jedini. Javnoj dalekovidnici javilo se desetak radnika koje je tvrtka Kranos iz Krapine zakinula za plaće. Riječ je o tvrtki koja je u travnju preselila iz Krapine u Varaždin i promijenila ime u Kranos mont. No, ni ondje se ne nalaze. Naime, vlasnici Kranosa tvrtku imaju i u Sloveniji gdje se zovu Kadra. Upravo s tim poduzećem sugovornik HRT-a potpisao je ugovor, a plaća mu je, dok je stizala, bila isplaćivana s računa poduzeća u Hrvatskoj. On smatra da su poduzeća u Hrvatskoj i Sloveniji u dogovoru.

Dragana Bubulj iz projekta Njemačkog saveza sindikata “Pravedna mobilnost – socijalna, pravedna i aktivna sloboda kretanja radnika” upozorava upućene radnike, odnosno one koji za hrvatske tvrtke rade u Njemačkoj i smatraju da su zakinuti za svoja prava da im se jave. Pomoć će, kaže, dobiti na materinskom jeziku radnika, a obratiti im se može putem telefona ili e-maila. Oni stupaju u kontakt s poslodavcem, zahtijevaju isplatu plaće, ili obezbjeđivanje uživanja prava radnika koja im po zakonu pripadaju. Uz njihovu pomoć radnici mogu prijaviti poduzeće s kojim imaju ugovor njemačkoj carini. Oni će provjeriti jesu li uplaćeni porezi i doprinosi, a radnik se tada može naći u još većem problemu. Jer kad se ustanovi da određena tvrtka nije plaćala porez, radnik koji je imao ugovor s njom ne može raditi za drugu tvrtku dok ova ne podmiri dug.

U začaranom krugu prijevara radnika vrte se i Poljaci, Mađari, Slovaci, Česi, Bugari, Rumunji. Osim građevinskim, plaće se često ne isplaćuju ni radnicima u mesnoj i autoindustriji, vozačima kamiona, njegovateljima. Taj problem sve više pritišće Europu.



Iz naše inspekcije rada pozivaju građane da prijave poslodavce koji im ne isplaćuju plaću, pa i u slučaju kad su radili u inozemstvu.