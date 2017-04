INDUSTRIJA KOJA JE GOTOVO IZUMRLA VRAĆA SE NA VELIKA VRATA: Na razglednicama izgradila carstvo od 50 milijuna dolara

Joy Gendusa izgradila je poslovno carstvo na razglednicama koje se šalju izravno klijentima kako bi ih spojili s poduzetnicima i pokazala da bi se industrija izravne pošte, unatoč internetu, ponovno mogla uzdići.

Dok je digitalni marketing još na tronu dolazak do klijenata izravnom poštom vraća se na velika vrata, a brojni poduzetnici potvrđuju kako uz pomoć njega odlično zarađuju. Na marketingu koji se temelji izravnom poštom svoj uspjeh je postigla Joy Gendusa, osnivačica tvrtke PostcardMania koja godišnje zaradi oko 50 milijuna dolara odašiljući izravne pošiljke u kampanjama za tisuće malih poduzetnika.

Gendusa je počela kao mali poduzetnik. Vodila je posao grafičkog dizajna i pokušavala držati korak s tržištem. Ponekad je bila prisiljena raditi i po 70 sati tjednao, a istovremeno je njenu pažnju tražilo dvoje male djece. No, ništa nije mijenjala sve dok nije proživjela iskustvo s klinetima iz pakla.



Dizajnirala je razglednicu kako bi promovirala svoj biznis i poslala svoj uradak da ga otisnu na razglednice. Kada su joj ga vratili, na njima je bio i otisak tvrtke koja je razglednice printala. Tražili su je 50 dolara da uklone svoj brend s njezine razglednice. To ju je razljutilo.

“Tada sam odlučila osnovati PostcardManiu i odlučili smo slati razglednice izravno vlasnicima tvrtki. To nitko nije radio”, priča Gendusa za Enterpreneur dodajući kako je te 1998. za nju rođen novi biznis, a da je manje počela raditi tek pet godna nakon pokretanja biznisa.

Za takav potez su se odlučili i jer prema istraživanju UnitedMaila 79 posto ljudi odmah reagira na izravnu poštu, dok ih na internetsku reagira tek 45 posto.

Gendusina tvrtka u 2015. odašiljući 135 milijuna razglednica zaradila je 4,7 milijuna dolara. Njene razglednice prodavale su tako proizvode i usluge za 13 tisuća njenih klijenata.

Gendusa ne okreće leđa digitalnom marketingu, jer nakon što razglednice dođu do korisnika fizički, ono što on poslije učini je praćeno pomoću online tehnologija i retargetiranja. Primjerice, kada korisnik dobije razglednicu koja primjerice nudi plesne tečejeve preko URL-a na razglednici ode na stranicu škole u kojoj se odvijaju, a PostcardMania koristi “cookies” kako bi dodao korisnika na online listu koju slijedi. Svi na toj pratećoj listi vide on line propagandne poruke koje promoviraju dane koje su besplatni dok surfaju internetom. Reklame koje vide dizajnirane su kao i razglednice koje su već vidjeli pa tako marketing ostaje učestao skačući s printanog na digitalni. Mali poduzetnici na taj način imaju mogućnost brendiranja koje je bilo dostupno na velikim tržištima, a plaćaju malo zahvaljujući artnerstvu izmeđz PostcardManie i Googlea.

Takvim biznisom PostcardMania stigla je do danas 200 zaposlenih i 50 milijuna dolara godišnje zarade.

Najnovija ideja Genduse je njen start up DirectMail2.0, a upali li i to kao razglednice milijuni će se još samo gomilati.