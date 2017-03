HRVATSKA DOBILA SVOJ PRVI FOOD OUTLET: Hranu i druge potrepštine će prodavati po cijenama nižim i do 90 posto

Hrvatska je dobila svoj prvi Food Outlet. Nalazi se u Zagrebu i građanima će nuditi hranu po cijenama nižim od 50 do 90 posto.

Hrvatska je dobila prvi hrvatski Food Outlet. Nalazi se u Zagrebu pod imenom Food Outlet Žabac , piše Liderpress. Riječ je o start up kompaniji u kojoj se prodaje višak robe proizveden u tvornicama, proizvodi koji su oštećeni u proizvodnji ili kojima nije dobra ambalaža te proizvodi pred istekom roka trajanja. Idejni tvorac projekta Mario Žamboki koji kaže da se projektom želi promijeniti svijest ljudi da nije dobro hranu bacati iz više razloga, od kojih je najvažniji razlog zagađivanje okoline.

“Food outlet trgovine će biti mjesta gdje će se kupovati hrana, sredstva za čišćenje, higijenu i slično po mnogo povoljnijoj cijeni minimalno od 50% do 90% od uobičajene cijene. Mi ćemo otkupljivati višak od tvornica, lom robu, te robu prije isteka trajanja. Naš projekt ima viziju vratiti osmijeh stanovništvu i to na način da bez obzira koliko im je novčanik pun ili manje pun, mogu si uvijek priuštiti najbolje brendove na tržištu i to za pola cijene”, kaže Žamboki koji ističe kako se bacanjem hrane zagađuje okoliš.





Njegova poduzetnička ideja proširit će se na ostale dijelove Hrvatske. U planu je otvorenje food outleta na zagrebačkoj Trešnjevci u većem prostoru, a zanimljiv novitet je mobilna trgovina koja se planira pokrenuti u proljeće sljedeće godine.