HEP I INA DOGOVORILI CIJENU PLINA: ‘Ne možemo je iznijeti u javnost, ona je poslovna tajna’

Hrvatska elektroprivreda potvrdila je kako je dogovorila cijenu plinu, međutim o njoj, tvrde, ne mogu govoriti jer je riječ o poslovnoj tajni.

Cijena plina je dogovorena. Potvrdili su to iz Hrvatske elektroprivrede navodeći kako je u javnosti ne mogu iznijeti dok se god ne potpiše ugovor. “Do definitivnog okončanja natječajnog postupka (do potpisivanja ugovora) HEP nije u mogućnosti komentirati sam natječajni postupak, no možemo potvrditi da je najpovoljniji i prihvaćeni ponuđač Ina”, odgovor je HEP-a koji su poslali N1 televiziji.

Pritom su napomenuli da i po okončanju natječajnog postupka, odnosno potpisivanja Ugovora o nabavi plina, ugovorene cijene kao dio ugovora, predstavljaju poslovnu tajnu koja obvezuje obje ugovorne strane.

Ovo je bio prvi put da Ina HEP-u nije morala prodavati plin po povlaštenoj cijeni.



Mediji su pisali kako je Ina za kliovatsat nudila 16,5 lipa, dok je HEP tražio cijenu od 13,7 lipa, no iz Ine su to kasnije demantirali tvrdeći kako su ponudili konkurentnu cijenu.

Prema odluci Vlade HEP će kućanstvima plin morati i dalje prodavati po zaštićenoj cijeni što je za HEP bilo nepovoljno pa sindikati strahuju da će HEP zbog toga imati gubitke.

