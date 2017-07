GUVERNER HNB-a O PERSPEKTIVAMA HRVATSKE: ‘Jasno je da se idućih 25 godina nećemo približiti standardu Njemačke’

U ponedjeljak u Dubrovniku počinje skup međunarodnih bankara koji organiziraju Hrvatska narodna banka i Međunarodni monetarni fond, a na kojemu će sudjelovati i predsjednica MMF-a Christine Lagarde.

Uoči tog skupa guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić dao je intervju za Novu TV rekavši da je Hrvatska u ugodnijem položaju otkako je članica Europske unije.

“MMF u pravilu daje dobre savjete”

“Ugodnija je situacija biti unutar EU, zbog kredibiliteta države, zbog potpore koju ima od EU, zbog fondova EU, tim više što smo mi sada postali zemlja sa suficitom platne bilance, upravo zbog ulaska u EU. To ne znači da se trebamo opustiti niti da ne trebamo slušati savjete. Ne trebaju svi savjeti biti uvijek ispravni, ali znamo da po načelu MMF u pravilu daje dobre savjete”, kazao je guverner Vujčić.

Skup u Dubrovniku organizira se, kaže on, upravo stoga da bi se vidjelo što treba tzv. Novoj Europi (novim članicama EU) naspram one druge koju čine stare i bogatije članice. Na pitanje koliko će Hrvatskoj trebati da bi dosegla standard života kakav danas imaju stare članice Unije, Vujčić kaže da to ovisi od zemlje do zemlje.



“Jasno je da u idućih 25 godina ni jedna zemlja Nove Europe se neće približiti standardu na primjer Njemačke. Bitno je utvrditi koje reforme treba napraviti. I to je poanta zašto je HNB s MMF-om organizirao skup u Hrvatskoj”, ističe Vujčić.

“Stariji smo i zdraviji, pa zašto ne bi dulje radili”

Po mišljenju guvernera HNB-a jedna do dobrih reformi Vlade RH je najavljena liberalizacija profesionalnih usluga.

“Treba dopustiti lakši ulazak na tržište konkurenciji. To su 104 strukturne reforme koje su bile predložene za profesionalne usluge, od javnih bilježnika do taksi vozača, autoškola itd. Takvih je reformi potrebno u svim sektorima”, smatra on.

Na pitanje znače li reforme da će građani morati duže raditi, jer smo stara nacija, a zdravstvene usluge plaćati na temelju imovinskog cenzusa, Vujčić kaže kako je neminovno da radni vijek bude duži jer je stanovništvo starije.

“Ne samo da smo stariji nego smo i zdraviji u prosjeku, i dulje živimo, pa zašto ne bismo dulje radili? Ne treba se toga bojati, niti se tome opirati. To je u interesu svih nas”, ustvrdio je.

Kamatne stope od iduće godine će rasti

Osvrnuo se i na pad kamatnih stopa rekavši kako je HNB upozorio da će one padati do kraja ove godine.

“Ali moguće je da 2018. godine dođe do promjene monetarne politike globalno. Američka središnja banka je već počela. Europska središnja banka bi mogla nastaviti 2018. što bi dovelo do laganog porasta kamatnih stopa. Iako će kamatne stope očekivano krenuti rasti i već djelomično rastu na međunarodnom tržištu, ukoliko Hrvatska bude radila reforme o kojima smo govorili mi ćemo moći smanjivati našu rizičnost i moguće je da se onda taj rast kamatnih stopa ne osjeti u Hrvatskoj”, kazao je te procijenio da, s obzirom na rast tri od posto i pod pretpostavkom provedbe nekih strukturalnih reformi, ima šanse da se rast kamatnih stopa u kratkom roku ne odrazi na građane Hrvatske.

Što se tiče gospodarskog rasta, Vujčić ostaje kod procjene njegovog blagog pada u ovoj godini.

“Ostajemo kod naše procjene koju smo prvi odmah dali, da očekujemo da će efekt restrukturiranja Agrokora imati otprilike 0, 3 do 0,4 posto negativan utjecaj na rast BDP-a. Mi ćemo izaći sljedeći mjesec s novom prognozom BDP-a. Možemo reći da nakon ovakve situacije, kada je taj kredit dignut, ostajemo kod takve prognoze”, rekao ej dodajući da je takva procjena realnost.

