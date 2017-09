GRAD NA PRODAJU: Na sat vremena od Zagreba kuće se nude za samo dvadesetak tisuća eura

Prava epidemija oglasa za prodaju kuća i stanova zahvatila je gradiće koji su na svega sat vožnje udaljeni od Zagreba. Oglase za prodaju kuća u Novskoj, Okučanima ili Novoj Gradiški teško je i prebrojiti, a nekretnine se u stvarnosti prodaju tek za trećinu traženog iznosa.

Na jednom od popularnih internetskih oglasnika prodaje se 26 kuća u Novoj Gradiški, no kao i drugdje brojni su i natpisi s oglasima ispred kuća koje se ne nalaze u oglasniku već stoje zalijepljeni u prozoru ili na kakavoj letvi ispred kuće. Tako, primjerice, već kraćom šetnjom užim gradskim središtem uviđa se da se kuća prodaje znatno više običnim uličnim oglašavanjem.

Za najskuplju, od 320 četvornih metara i 750 četvornih metara okućnice s dva teniska igrališta, vlasnici traže čak 240 tisuća eura. Međutim, ona je izuzetak. Najjeftinija se nudi za svega 17.500 eura, a petnaestak ih se prodaje za manje od 60 tisuća eura. Miladinka Stojić, koja se ondje bavila prodajom nekretnina, pak, kaže kako se kuće prodaju za trećinu traženih cijena.

Gledajući oglase u u tom slavonskom gradiću s 14 tisuća stanovnika gradske vlasti mogu razmišljati i o njegovoj promjeni imena – Grad na prodaju, jer uz prodaju kuća brojni su i oglasi za prodaju poslovnih prostora pa se tako na svakom koraku nađe nešto što se prodaje.



Rijetko se što proda

Primjerice, u jednoj svega stotinjak metara dugoj ulici u samom središtu Nove Gradiške čak se četiri kuće nude na prodaju. “Cijena je nešto viša od 40 tisuća eura. Tu sam kuću naslijedila, ne živimo u njoj pa mi se ne žuri”, kaže nam vlasnica jedne od njih, koja nije htjela da joj objavljujemo identitet. Kaže da kuću prodaje već prilično dugo, ponekad joj navrate i zainteresirani kupci, ali im je cijena previsoka.

Iako se stanovnicima većih hrvatskih gradova može učiniti da su ti potencijalni kupci preizbirljivi, istina je zapravo da je svoju kuću naša sugovornica doista malo precijenila. Jer, kuće se u tom kraju u konačnici prodaju za svega petnaestak tisuća eura. I to ne kakve trošne straćare, već uređene kuće s velikim okućnicama, nerijetko i s poštenim komadom obradiva zemljišta, piše Dnevnik.hr. Javni bilježnik, pak, tvrdi kako se ondje rijetko što proda te da se ne sjeća kad je posljednji put ovjerio kupoprodajni ugovor.

Gotovo je identična situacija i u četrdesetak kilometara udaljenoj Novskoj čiji gradonačelnik Marin Piletić kaže da neke neslužbene informacije govore o 300 do 400 kuća koje su na prodaju. “Prema informacijama našeg javnog bilježnika, od ožujka do kolovoza 2017. godine sklopljeno je 85 kupoprodajnih ugovora”, kaže Piletić, koji za sve to ima nekoliko objašnjenja.

“Novska je bila prva crta u Domovinskom ratu, 60 posto naše bivše općine bilo je pod okupacijom. Nakon obnove, što zbog vlasnika, što zbog niza okolnosti ili nepovratka u svoje mjesto stanovanja, te su kuće ostale napuštene”, kaže Piletić, dodajući da brojka o kupoprodaji nije ni približno realna brojka napuštenih kuća koje se prodaju ili povremeno koriste.

Istekao moratorij na prodaju

Slično govori i Aca Vidaković, načelnik Općine Okučani, koja se nalazi negdje na pola puta između Novske i Nove Gradiške. Naravno, i u Okučanima vlada epidemija prodaje kuća, a Vidaković kaže da je velik dio takvih kuća u vlasništvu povratnika kojima su kuće nakon rata obnavljane. “Postoji moratorij od 10 godina tijekom kojeg se obnovljena kuća nije smjela prodati. Taj je moratorij upravo istekao i ovo je rezultat”, kaže Vidaković.

I Vidaković i Piletić priznaju da se dobar dio prodaje, i to u bescjenje, zbog toga što su vlasnici odlučili bolji život pronaći u nekoj bogatijoj državi Europske unije. “Hrvatska se loše pripremila za ulazak u Europsku uniju, pa naravno da i danas osjetimo trend iseljavanja mladih ljudi i iz Novske u inozemstvo. Međutim, u posljednjih nekoliko mjeseci imamo informacije da Europa nije obećana zemlja i da se velik broj mladih i vraća u svoje kuće”, kaže Piletić, dodajući da se u Novskoj upravo ishode dozvole za gradnju 30 novih kuća, što je za Novsku u ovoj gospodarskoj situaciji priličan broj.