‘GLEDAJUĆI SLOMLJENOG OCA, DONIJELA SAM ŽIVOTNU ODLUKU’: U vlastitoj tvrtki zapošljava bivše zatvorenice, ovisnice i beskućnice

Fif Ghobadian suvlasnica je tvrtke koja je dobila ime po ulici kojom se izlazi iz kalifornijskog zatvora z ažene, a u njoj zapošljava bivše zatvorenice, te ovisnice i beskućnice – one osobe kojima su radi, kaže, loše podjeljenih karata zatvorena sva vrata i gotovo onemogućen povratak u društvo.

Fif Ghobadian američka je poduzetnica koja je osnovala tvrtku kako bi pomogla ponovnom uklapanju u društvo bivšim ovisnicama, beskućnicama ili ženama koje su izašle iz zatvora nakon odsluženja kazne.

Danas ponosna suvlasnica tvrtke i modnog brenda “Road Twenty-Two” iz San Francisca nije uvjek imala miran i uglađen život. Rođena je u Iranu i do svoje 15 godine, kaže, živjela je u privilegiranom dijelu njihovog društva, no onda se u zemlji dogodila revolucija, brojni prijatelji njenih roditelja ubijeni su na brutalan način, a obitelj je sve izgubila svu imovinu. Strah i neimaština natjerali su ih da emigriraju u Kaliforniju.

Potpuni krah nekadašnjeg uglednog biznismena, njenog oca

Ondje su pokušali stvoriti novi život no nije im tako lako išlo. Nakon nekoliko loših financijskih poteza, njena majka koja je radila kao trgovkinja u trgovačkom centru uzela je njenu sestru i otišla živjeti svojim roditeljima. Otac i Fif uselili su u mali stan u San Franciscu koji su djelili s četiri sustanara. Nekad ugledni iranski biznismen zbog svog lošeg engleskog jezika nije mogao pronaći posao i bio je shrvan.



“Tada sam vidjela koliko grozan život može biti ako nemate nikakvih opcija ili nečiju podršku. Moj otac je bio shrvan. Izgubio je samopouzdanje i postao slomljen čovjek. Otada, osjećam veliku empatiju za ljude koji se iz bilo kojeg razloga nađu na težeoj strani života”, ispričala je Fif koja je nakon toga odlučila da mora učinti sve kako bi imala veliko iskustvo u finacijama.

“Kroz taj proces ponovno sam izgradila svoj život. Danas shvaćam kako treba koristiti snagu novca da bi postigli pozitivne promjene u svijetu. Vjerujem da smo svi i sti i da zaslužujemo iste prilike. A nekima od nas vrata su zatvorena jer im je život podijelio loše karte”, opisuje na stranicama svoje tvrtke Fif koja je nakon velike tragedije obitelji ipak završila ekonomiju i radila u nekim poznatim kao što je primjerice GAP.

No, onda je kako bi bila što fleksibilnija i provodila vrijeme sa svojom djecom odlučila zaplivati u brokareske vode, točnije one hipotekarne. Djeca su odrastala, a ona je postajala sve nemirnija.

Posao kao povratak na pravi put

A onda joj je sinula ideja. “Vidjela sam te žene u narančasttim zatvorskim odorama i razmišljala kako zbog neke sitnice iza rešetaka mogu završiti i na deset godina, a da je nakon toga gotovo nemoguće vratiti se u društvo. Tad sam poželjela učiniti nešto što će učiniti nekakvu raliku. Uvjek sam željela proizvoditi odjeću poput GAP-ove”, priča Fif čiji odjevni predmeti nemaju malu cijenu jer ih trebaju kupovati i kupci dubljeg džepa koji su u poziciji promjeniti nešto u svijetu.

Godine 2013. s poznanicom Alice Larkin Cahan osnovala je tekstilnu tvrtku i u njoj zapošljava one koji imaju problema sa zapošljavanjem i trebaju drugu šansu. Točnije one koje nitko ne želi zaposliti – bivše ovisnice, beskućnice i zatvorenice. Danas ima, kako kaže, modni brend sa socijalnom misijom, piše The Story Exchange.

“Za ljude je problem doći i raditi za 13 dolara po satu, jer zamislite oni isprose više na ulici”, kaže ona. Primjerice, za Rachel iz njene tvrtke nije bilo. Ona je bila beskućnica nekoliko godina. Potom su je uhitili, a Fif i Alice bile su joj spas pri izlasku iz zatvora. Danas su obje jako ponosne na Rachel za koju kažu da je vrlo sposobna.

Brend je ime dobio po ulici koja je izlaz iz Kalifornijske zatvorske ustanove za žene. “To je cesta koja ovodi iz zatvorskog sustava”, pojašnjava Fif dodajući kako nije lako izaći na pravi put. No, da je veseli ako zapošljavanjem radnica barem dijelu njih promijeni život na bolje.