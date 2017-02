GDJE SE SELE MILIJUNAŠI? Zemlja u koju su Hrvati iseljavali u potrazi za boljim životom danas je bogatašima hit

Iako su do sada milijunaši načešće odlazili živjeti u Sjedinjene Države i Veliku Britaniju lani je na vrh njihove ljestvice najboljih zemalja za život izbila zemlja u koju su Hrvati hrlili 1850-ih zbog neimaštine, ali i nakon Drugog svjetskog rata – Australija.

Bogataši, čini se, sve češće za zemlju u kojoj žele živjeti biraju Austraiju. Naime, lani ih se u tu zemlju iz svojih matičnih zemalja preselilo čak 11 tisuća što je tri tisuće više nego 2015.

Inače, Sjedeinjene Države i Velika Britanija tradicionalno su bile zemlje koje su privlačile najveći broj bogatih migranata, no proteklih godina Australija je sve češće njihov izbor. Posebice kad je riječ o imućnim građanima Kine i Indije.

Prema podacima New World Wealtha, migranti milijunaši “utapaju” se sunčanom australskom životnom stilu, ali ih privlači i bolje uređen zdravstveni sustav nego što je to u Sjedinjenim Državama ili Britaniji.



Inače, Australija se smatra sigurnom zemljom za život i podizanje djece, a i zemljopisno je izolirana od sukoba na Bliskom istoku te europske migrantske krize.

No, veliku ulogu u odabiru igra i poslovna klima jer je Australija dobra baza za biznis kad je riječ o azijskim zemlajma kao što su Kina, Južna Koreja, Singapur i Indija.

Svi bježe iz Francuske

Milijunaši poslovnjaci i dalje odlaze živjeti u Sjedinjene Države, a lani ih je ondje pristiglo 10 tisuća. Ipak, to je tisuću manje nego onih prispjelih u Australiju.

“Ne očekujemo da će novo vodstvo imati veliki utjecaj na dosadašnji priljev novca pojedinaca u Sjedinjenim Državama. I u ovoj godini očekujemo veliki neto priljev od pojedinacau SAD-u”, prokomentirao je istraživač New World Wealtha Andrew Amoils.

Veliko useljavanje milijunaša bilježi i Kanada u kojoj je lani stiglo 8 tisuća bogataša. Bogati Kinezi biraju Vancouver za svoje buduće mjesto života, dok Europljani radije odlaze u Toronto i Montreal, piše CNN Money.

Istovremeno, bogataši masovno bježe iz Francuske. Njih 12 tisuća napustilo je Francusku prošle godine, a od 2000. na ovamo iselilo ih je 60 tisuća.

Razlozi se nalaze u visokim porezima, stopi kriminala koja je u porastu te sve češćim vjerskim netrpeljivostima.