KRONIČNO NEDOSTAJE RADNIKA U GRAĐEVINI: Evo kolika je prosječna plaća u tom sektoru

Građevinarski sektor se oporavlja, broj narudžbi raste , posla ima, no radnika nema pa je pitanje hoće li imati tko izgraditi sve planirane stanove, hotele i ostale objekte.

Budući da su brojni građavinari posao potražili u inozemstvu, tom sektoru danas nedostaje između 2000 i 5000 radnika. Građevinski sektor u krizi je izgubio 50 tisuća radnika, a u Sindikatu graditeljstva Hrvatske i Udruzi poslodavaca u graditeljstvu navode da je unatoč pokrivenosti sektora kolektivnim ugovorom došlo do potplaćenosti radnika. Ističu da se radi o radno intenzivnoj djelatnosti u kojoj niske cijene građevinskih radova generiraju nelojalnu konkurenciju i daljnje samouništavanje građevinskih tvrtki i stalni odljev kvalitetne radne snage.

Po posljednjim statističkim podacima, građevinari prosječno zarađuju 4797 kuna, dok je prosječna plaća za cijelu Hrvatsku 5914 kuna.

Sve stalo zbog plaća

Sindikat i poslodavci u graditeljstvu imaju i prijedlog mjera za podizanje plaća građevinarima, kao i pomoć cijelom sektoru te pozivaju da se u postupcima javne nabave uspostave fer natjecanja sa stručno postavljenim uvjetima i ekonomski opravdanim cijenama koje uključuju i primjenu ugovorenih i propisanih standarda u graditeljstvu kako poslove ne bi dobivale tvrtke bez zaposlenih ni tvrtke koje organizacijski ni tehnički nisu sposobne izvesti tražene građevinske radove, piše Slobodna Dalmacija.



“Kad se plaće povećaju na 1000 eura, onda ljudi neće ići raditi u Austriju, Njemačku ili Švicarsku. Težak građevinski posao u inozemstvu se puno više cijeni nego kod nas. Prije dvije, dvije i pol godine, nismo mogli podignuti plaće ni za lipu, pregovaramo za članove u više od 150 tvrtki u zemlji. Bilo je tada viška radnika i bilo je rečeno da tko neće biti na minimalcu, može ići gdje god hoće. Tada je koliko-toliko bila ujednačena ponuda i potražnja za radnicima. Stvari su se promijenile u šest mjeseci, dogodilo se to u drugoj polovici prošle godine, kad se ukazala potreba za radnom snagom. No, ni tada nije bilo značajnog povećanja plaća da bi se zaustavio odljev radne snage, a to bi povećanje plaća neke ljude i vratilo u Hrvatsku”, kaže Domagoj Ferdebar, glavni tajnik Sindikata graditeljstva Hrvatske.