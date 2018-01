EU UVODI NOVI POREZ I HRVATSKA SE MORA DRŽATI TE ODLUKE: Evo što to znači za one koji kupuju preko interneta i koliko će ih koštati

I Hrvatska će morati provesti odluku EU o ukidanju oslobođenja od PDV-a na pakete male vrijednosti što će onima, kod nas još uvijek malobrojnima, koji kupuju putem interneta značiti poskupljenje od barem 25 posto

Iduće godine Europska unija namjerava ukinuti sadašnje oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za pakete male vrijednosti – do 22 eura ili 160 kuna – kupljene izvan njenih granica. Dio je to porezne reforme koja bi trebala biti dovršena do 2012. godine i u proračune država članica donijeti oko milijardu eura više nego dosad, a e-trgovcima oko pet milijardi eura uštede, piše tportal.

I Hrvatska će, kao članica EU, morati provesti tu odluku što će onima, još uvijek malobrojnima, koji povremeno ili redovito kupuju putem interneta iz, primjerice, Kine, značiti poskupljenje od barem 25 posto koliko kod nas iznosi stopa PDV-a.

Poskupljenje i za stotinjak kuna

Tportal piše kako će time proizvodi koji su koštali 100 kuna koštati barem 125, a oni koji su koštali 160 kuna koštat će 200 kuna, dok bi naplaćivanje carine moglo dodatno povećati cijenu proizvoda kupljenih putem interenta za još šezdesetak kuna.

“Trenutna regulacija omogućuje manipuliranje vrijednošću pošiljki pa se nerijetko događa da se pošiljke skuplje od 160 kn označavaju jeftinijima kako bi se izbjeglo plaćanje PDV-a. Tako smo imali situaciju u Sloveniji da je Pošta Slovenije zbog sumnji u naznačene vrijednosti paketa pristiglih iz trećih zemalja provjerila više od 80 tisuća pošiljki i otkrila da je na 58 posto njih bila naznačena manja vrijednost od stvarne, a sve kako bi se izbjeglo plaćanje PDV-a”, kazao je za tportal Darko Dujič, izvršni direktor slovenske tvrtke Ceneje koaj prati on-line tržište.

On očekuje da će nova porezna pravila smanjiti nelojalnu konkurenciju između dobavljača iz trećih država i onih unutar EU te olakšati posao svima trgovcima koji prodaju putem interneta. U Hrvatskoj se, pak, ne očekuju značajnije posljedice od najavljene mjere EU budući da je ovdje razmjerno mali broj on-line kupaca, pa je i niska razina prometa.

