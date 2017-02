DRAMA NA MARATONSKOJ SJEDNICI: HDZ-ovci se svađali zbog šefa Podravke, ministar ozbiljno zaprijetio ostavkom

HDZ-ovci su se u srijedu razišli po pitanju novog šefa Podravke. U igri su bila dva kandidata od kojih je imenovanje jednog ministar Goran Marić uvjetovao premijeru svojom ostavkom.

Sjednica Nadzornog odbora Podravke, koja je u srijedu održana na tajnoj lokaciji u Zagrebu, nije bez razloga trajala čak šest sati. Naime, vladajuća vrhuška nije samo donosila odluku o navodnom kandidatu Gordanu Kolaku, inače kadru potpredsjednika Vlade Damira Krstičevića, već je iz svojih redova dobila prijedlog da se na mjesto dosadašnjeg predsjednika Uprave Zvonimira Mršića ne postavi Kolak već Marin Pucar, nekadašnji direktor Zvečeva i član Uprave koprivničke tvrtke.

Prijedlog je odmah na početku sjednice iznio zamjenik predsjednika NO- a Luka Burilović ističući kako je Pucar kandidat države. To je iznenadilo dio NO pa je šef HDZ-ova Odbora za gospodarstvo Marko Kolaković odmah podsjetio kako država već ima svog kandidata i da je to Kolak.



Podravski list koji prenosi Jutarnji piše kako se ubrzo ispostavilo kako na Pucaru inzistira baš ministar Goran Marić koji je kod premijera navodno tu funkciju uvjetovao čak i svojom ostavkom. Mirovinci su tome popustili, ali su zauzvrat inzistirali na svim drugim ključnim funkcijama u menadžmentu tvrtke. Dobili su mjesto člana Uprave na koje bi zasjeo Davor Doko, a zatim je došlo do “raspada sistema” jer se nisu mogli dogovoriti oko preostala dva člana. Mirovinci su željeli Mršićevu Oliviju Jakupec, a HDZ svoju Ljiljanu Šapinu.

Glavni kandidat za novog šefa uprave Podravke Marin Pucar od početka je bio prvi izbor ministra Marića i utjecajnih čelnika lokalnog HDZ-a, dožupana Darka Sobote i saborskog zastupnika iz Koprivnice Damira Felaka, a snažnu javnu potporu davao mu je i župan, bivši HSS-ovac Darko Koren. Za Pucara je u Zagrebu ustrajno lobirao i član Mamićeva izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza, šef lokalnog HDZ-ova odbora za poduzetništvo i član uprave NK Slavena Robert Markulin.

No, protiv Pucara ustala je koprivnička organizacija HDZ-a inzisitrajući na tome da šef uprave Podravke bude njihov član, a ne bivši HSS-ovac. Gradski odbor HDZ-a donio je i službenu odluku o tome te ju je poslao u stranačku središnjicu. Odbor za gospodarstvo HDZ-a pak za šefa Uprave nominirao je prof. dr. Marka Kolakovića.

Sjednica Nadzornog odbora Podravke nastavlja se danas u Koprivnici.