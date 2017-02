DOBAR IZBOR STRUKE ZLATA VRIJEDI: S kojim zanimanjima je najbrže, a s kojima najsporije doći do posla

U slučaju da ste doktor medicine, konobar ili diplomirani pravnik u Hrvatskoj ćete posao naći brzo, međutim ako ste novinar ili magistar filozofije situacija po tom pitanju nije baš najsjajnija.

“Teško netko nađe posao, netko preko veze nađe, netko ovako – ali teško se nađe posao”, kaže 21-godišnji Filip dok stoji pred Zavodom za zapošljavanje. On je jedan od vojske nezaposlenih u Lijepoj našoj. No, i jedan od onih koji je odlučio ne samo čekati nego i prekvalificirati se kako bi lakše stigao do cilja. Stoga je svoju ekonomsku struku zamijenio računalnom. “Tražim posao u informatičkoj struci. Želim da je dobra atmosfera na poslu, da je uredna plaća”, kaže Filip.

Njegovu sudbinu dijeli još 70 tisuća ljudi u Hrvatskoj mlađih od 29 godina. Da bi tu brojku promijenila Lijepa naša se uljučila u europski projekt “BAGS FOR YOUTH”, kojem je cilj uspostava mreže za razmjenu iskustava zemalja u poticanju zapošljavanja mladih.



Prema riječima ekonomske savjetnice iz Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, mladi kod nas čine 28 posto nezaposlenih, dok je europski prosjek između 18 i 20 posto.

Prezenter projekta BAGS4YOUTH, Nicola Catellani, pak kaže kako je situacija teška i u još nekim zemljama poput primjerice Italije gdje je nezaposleno 40 posto mladih.

U prošloj godini u Hrvatskoj su se najbrže zapošljavali konobari, kuhari, medicinske sestre, komercijalisti, doktori medicine i diplomirani pravnici, piše Dnevnik.hr.

Najsporije su, pak, do posla dolazili frizeri, fotografi, upravni referenti, novinari, politolozi i magistri filozofije.

Vlada na stolu ima i 66 milijuna eura Europske komisije iz inicijative za zapošljavanje mladih. Do sada je iskorištena tek – trećina tog iznosa.