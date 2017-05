DO JUČER USPJEŠNA VELIKA TVORNICA PALA NA KOLJENA? Upitne stotine radnih mjesta, za sutra najavljen štrajk

Zbog teške situacije i neisplaćenih plaća još za ožujak, radnici požeške tvornice čokolada i alkoholnih pića Zvečevo d.d. sutra bi, kako se neslužbeno doznaje, mogli stupiti u štrajk.

Požeški 034portal piše, pozivajući se na izjavu jednog radnika Zvečeva, da neki radnici nisu dobili plaću za mjesec ožujak, dok su nekim drugima, koji očito imaju prednost, plaće za ožujak isplaćene.

Nedavno je, piše isti portal, sam premijer Andrej Plenković boraveći u Požegi na obilježavanju dana Požeško-slavonske županije rekao da je upoznat sa situacijom u Zvečevu. Prije toga su i predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, boraveći nekoliko dana u Požegi, zatim ministar državne imovine Goran Marić kao i požeško-slavonski župan Alojz Tomašević rekli da će pomoći toj tvrtki.

No, situacija je, prema pisanju 034 portala, teška i ugroženo je tristotinjak radnih mjesta u Zvečevu, tvornici koja je možda i najprepoznatljiviji brend Požege, kao što je njen najpoznatiji brend čokolada s rižom Mikado koju su proizveli prvi u svijetu.



“Radnici moraju dolaziti na posao mada nemaju sirovine za rad”

Da se nešto doista “kuha” u Zvečevu govori i apel jedne Požežanke koji je saborski zastupnik Živog zida Ivan Pernar prije mjesec dana objavio na Facebooku. Prenosimo je u cijelosti kako ju je prenio i Pernar:

“Poštovani, iz Požege sam i ovdje se događa upravo vrlo intrigantna situacija. Palo mi je intuicijski na pamet da bi vas moglo zanimati, s obzirom na to da se nigdje u medijima ne spominje. Propada Zvečevo. Tvornica čokolade i alkoholnih pića. Radnici su očajni. Već dva mjeseca nisu dobili plaće. Direktor ne želi ući u stečaj. Radnici moraju dolaziti na posao mada ne rade ništa jer nemaju sirovine. O cijeloj situaciji je izašao jedan članak na 034 portalu i sklonjen je u roku pola sata. U pitanju je tvornica sa stoljetnim postojanjem i stotinama radnih mjesta. S obzirom na to da nisam njihov zaposlenik nemam više konkretnih informacija osim raznih priča ljudi koji me okružuju. S obzirom na to da je Požega malo mjesto i shodno tome ima isti mentalitet, uistinu bih u ovom svemu voljela ostati anonimna”, napisala je neimenovana Požežanka. Na njezinu izjavu reagirali su još neki na Facebooku koji su, između ostalog, primijetili kako su trgovine Zvečeva u Zagrebu prazne.

