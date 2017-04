CRTEŽ IZ DJETINJSTVA KLJUČAN ZA BIZNIS: Kako je 16-godišnja djevojčica oživjela ideju za posao koji vodi i danas

Juliette Brindak Black sa svega deset godina učinila je potez koji joj danas osigurava posao i dobru zaradu. Štoviše, pritom ispunjava njenu želju da drugima mijenja živote.

Juliette Brindak 28-godišnja je mlada žena koja danas vodi vlastiti biznis, a koji je pokrenula još kao 16-godišnja djevojčica. Riječ je o portalu gdje se djevojke “igraju, razmijenjuju i kreiraju ideje te uspoređuju iskustva” kroz igre, tekstove i puno toga više, opisuje Brindak navodeći kako sajt također nudi djevojkama da uđu u svijet modnog dizajna kao natjecateljice te pronađnu pripravništvo. “Naš glavni cilj je osigurati sigurno mjesto na internetu kako bismo osnažili djevojke tako da svhave da nisu same i da ne moraju odrasti prebrzo”, kaže Brindak.

Priča start up-a Juliette Brindak počinje još dok je Brindak imala svega deset godina, s nekoliko njenih crteža koje je narisala dok se s obiteljskog odmora vraćala kući. Na crtežima je njena tada petogodišnja sestra i njene prijateljice koje je nazvala “cool djevojčicama”. Ti su crteži bili njena inspiracija za posao.

DVOJICA STUDENATA POKRENULA VLASTITI BIZNIS: ‘Ne sjedimo i ne čekamo da nam roditelji daju džeparac’



Odličan potez majke

Naime, majka Hermine sačuvala je te crteže i prezentirala ih u prirodnoj veličini za Olivijin osmi rođendan. “Bilo je teško gledati moju osmogodišnju sestru na njenoj rođendanskoj zabavi kako priča o debljini i gledati njene prijatelje kako se brinu oko toga hoće li pojesti kolač”, opisuje Brindak dodajući kako ju je to motiviralo da iskoristi popularnost interneta i lansira portal za djevojčice od 8 do 14 godina. Njeni roditelji bili su suosnivači, majka se pobrinula za dizajn, a otac Paul joj je svojom tvrtkom pružio potporu.

Tri godine kasnije portal The Miss O and Friends je u potpunosti funkcionirao i bio spreman za tržište. Bilo je to u travnju 2005. kada je Brindak napunila 16 godina.

Isprva je zarađivala samo na reklamama, a onda je 2008. Procter & Gamble uložio u tvrtku koja je bila prcjenjena na 15 milijuna dolara. Do 2011. imala je tri milijuna posjetitelja i po Alexi bila treći po snazi portal za djevojčice u Sjedinjenim Državama.

Portal nije danas vezan uz društvene mreže jer strogo štiti privatnost svojih korisnika – djece.

Godine 2012. zbog velike zainteresiranosti majki, Brindak je “lansirala” i blog “Mame i djevojčice” na kojem govori o roditeljstvu, hrani, zadrvlju i modi za majke i djevojčice. “Reakcije su takve da mi se čini da im mijenjam živote što je ono što sam oduvijek željela činiti”, opisuje Brindak.

MLADI SLAVONAC NAKON STUDIJA U SAD-u POKRENUO BIZNIS KOD KUĆE: ‘Izvozimo proizvode u Njemačku i Dubai’

Prvi veliki krah

No, nisu sve njene ideje sjajno prošle. Godinu dana nakon pokretanja bloga Brindak je odlučila nadograditi temeljni softver, odnosno sustav za upravljanje sadržajem. Potom je odlučila prijeći na WordPress.

No, nadogradnja nije prošla u najmanju ruku rečeno – baš najbolje. Broj posjetitelja portala pao je za dvije trećine, s tri milijuna na svega milijun. “Željeli smo nadograditi portal kako bi bio bolji, no čini mi se da smo napravili odjednom previše promjena za korisnike. Znali smo da će za sve to trebati dosta novca i vremena i da ćemo pomaknuti krajnje rokove, no nismo znali koliko će u stvari sve trajati”, priča za Thestoryexchange Brindak čija je nadogradnja trajala pune dvije godine i za nju bila bolna lekcija.

“Bila sam frustrirana, ali sam se nadala da će se to opet promijeniti”, kaže danas dodajući kako je iz tog iskustva naučla kako mora pravilno vrednovati vrijeme, ali i da s novim idejama može izgubiti dio klijenata. Vjeruje da je na kraju učinila ono što će dugoročno dati dobar rezultat.

Unatoč svemu ipak hrabro korača dalje. Ne boji se noviteta i dalje i uvodi i nada se pozitivnim odjecima i rezultatima.