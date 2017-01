‘ĆAĆA I BRAĆA’: Ostao bez posla na željeznici pa se bacio na rakiju – i nije mogao bolje odabrati

Obitelj Milovac iz Čačinaca poznata je po veseloj naravi i dobroj “svirci”, ali i po nagrađivanim rakijama i likerima u čiju je proizvodnju krenuo 56-godišnji Milan kada je ostao bez posla, piše Glas Slavonije.

Kada je Milan Milovac (56) iz Čačionaca prije četiri godine na Željeznici ostao bez posla odlučio je krenuti u vlastiti biznis. Pokrenuo je proizvodnju rakije i njenih likera i otvorio obrt u kojem danas proizvede tisućE litara tih pića. Kako bi do proizvoda došao, obrađuje 2000 trsova loze i oko 100 stabala šljiva. No, to ne čini sam. S njim u poslu su i njegova dva sina, Šime (28) i Marin (26) te supruga Jasna (50).

“Proizvodnja vina i rakije generacijama je bila tradicija u mojoj obitelji. Kada sam prije četiri godine ostao bez posla, počeli smo se ozbiljnije baviti proizvodnjom likera i rakija isključivo od autohtonih, domaćih sorti šljiva i vinove loze. U našem obrtu, koji smo nazvali “Kap prirode”, imamo dvije vrste šljivovice, travaricu i lozu koja je baza za likere, a proizvedena je od naše domaće vrste grožđa – noje “, priča Milan dodajući kako obitelji tijekom berbe pomažu i rođaci i prijetalji.

“Svi su naši proizvodi prirodni i bez aditiva te su dobili visoku ocjenu za zdravstvenu ispravnost na Zavodu za javno zdravstvo ‘Andrija Štampar'”, dodaje ističući kako bi ove godine rado udvostručio proizvodnju.



Obiteljski bend

Svaki dan su pred njim, kaže, novi izazovi. “Ponekad je teško, ali uz veliku volju i vjeru u ono što radimo sve je mnogo lakše. Kao što stih jedne pjesme kaže: “Za sreću nam malo treba, kad se stara pjesma zapjeva, prijatelji, komad neba i tambura što srce otvara!”, kaže Milan koji je inače u selu poznat i kao glazbenik koji je svojom svirkom brojne mještane otpratio u bračnu luku. Sinovi ga i u tome slijede i sviraju u čačinačkim tamburašima, a nerijetko i s ocem.

“Najviše volim zasvirati sa sinovima i ni jedno obiteljsko okupljanje ne prođe bez pjesme. Kad nas upitaju kako nam se zove obiteljski bend, u šali im odgovorimo “Ćaća i braća'”, kaže Milan.