BOŽIĆNA ČESTITKA HZZO-a: Operacijski i dijagnostički zahvati kod djece skuplji i za 30 posto

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) u četvrtak je produžio ugovore i načine plaćanja s provoditeljima zdravstvene zaštite do 31. ožujka iduće godine, povećao cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka u pedijatriji, te odredio pet milijuna kuna za financiranje pripravničkog staža za doktore medicine i stomatologije, te magistre farmacije i medicinske biokemije.

Radi privremenog financiranja u 2016. godini, HZZO je do 31. ožujka produljio ugovore i načine plaćanja za sve ugovorne partnere u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenoj zaštiti za sanitet, te specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu.

‘Praksa u čitavom svijetu’

Povećane su cijene dijagnostičko-terapijskih skupina uedijatriji za 20 posto, zbog specifičnosti u liječenju djece. Cijene postupaka za djecu do tri godine povećane su za 30 posto, za djecu od 4 do 7 godina za 20 posto, a za liječenje djece od 8 do 12 godina za 10 posto. U HZZO- ističu da je riječ o praksi koja se primjenjuje u cijelom svijetu.

Na sjednici Upravnog vijeća odlučeno je da će HZZO u idućem razdoblju izdvojiti pet mlijuna kuna za financiranje pripravničkog staža za 117 kandidata koji su izabrani na natječaju u studenom. Staž će se financirati za 39 doktora medicine, 26 doktora dentalne medicine, 47 magistara farmacije i 5 magistara medicinske biokemije.



Veća dostupnost palijativne skrbi

Za ljekarničku djelatnost utvrđeni su novi dijagnostičko-terapijski postupci (DTP) koji predstavljaju prvi korak u reformi ljekarničke djelatnosti. Naime, od sada će se ljekarnicima prema DTP–u plaćati postupci 1. razine u ljekarničkoj djelatnosti koji obuhvaćaju svakodnevni rad ljekarnika, kao što je izdavanje lijekova na recept. U planu je definiranje 2. razine DTP-a, poput obračunavanja prijava nuspojava i sprečavanja interakcija lijekova.

U skladu s Mrežom javne zdravstvene službe, HZZO će ubuduće ugovarati koordinatore za palijativnu skrb, kao i mobilne palijativne timove, čime će se povećati dostupnost palijativne skrbi koja će se sada pružati u okviru primarne zdravstvene zaštite.

Za to su utvrđeni kadrovski normativi, novčana sredstva i postupci kojima se prati rad koordinatora za palijativnu skrb. Koordinaciju palijativne skrbi provodit će domovi zdravlja i ustanove za zdravstvenu njegu, čiji su osnivači regionalne samouprave, dok će ugovaranje mobilnih palijativnih timova provoditi isključivo domovi zdravlja.