BORIS MIKŠIĆ GRADI NOVU TVORNICU I POSTAJE BROJ 1 U EUROPI: ‘Ovako ja vidim budućnost Hrvatske’

Boris Mikšić najavio je investiciju vrijednu pet milijuna eura u gradnju nove tvornice u Belom Manastiru.

Bivši kandidat za predsjednika Hrvatske i uspješni poduzetnik tim će potezom postati najveći proizvođač antikorozivnih folija u Europi.

Tvrtka EcoCortec specijalizirana je za proizvodnju folija prema Cortecovoj inovativnoj tehnologiji hlapljivih inhibitora korozije te nudi kupcima kompletne usluge konfekcioniranja, ekstrudiranja i tiskanja, a Mikšić kreće u novu investiciju zbog kontinuiranog rasta potražnje za njegovim inovativnim sredstvima zaštitu od korozije.

Nova tvornica niče u blizini postojećeg objekta u poslovnoj zoni u Belom Manastiru. Projekt širenja sufinancira Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u sklopu programa europskih fondova, a dijelom se financira kreditom PBZ-a.



Među zvučnim imenima koja koriste Ecocortecove proizvode su najveći automobilski proizvođači (Mercedes, Volvo, Renault, Ford, Toyota) i druge industrijski divovi poput Boscha, IBM-a, General Electrica, Caterpillara, Ruskih željenica i sl.

“EcoCortec je jedan od najuspješnijih projekata u mojoj karijeri. On simbolizirala budućnost Hrvatske kakvu je vidim a to je sinergija mladih stručnjaka i novih tehnologija. Sanjao sam hrvatski proizvod koji uspješno konkurira na svjetskom tržištu a s EcoCortecom smo to ostvarili. No ovo je tek početak, poneseni odličnim rezultatima plan nam je otvaranje još tvornica u Hrvatskoj iz koje ćemo izvoziti u sve zemlje svijeta”, poručuje Mikšić za Tportal.

Mikšićeva tvrtka lani je ostvarila rast prihoda od 23 posto na 26,7 milijuna kuna, uz respektabilnu neto dobit od 4,9 milijuna kuna, što je rast od 182,7 posto. Pritom treba naglasiti da kompanija ima vrhunski bonitet zbog niske razine zaduženosti i izuzetno dobrih pokazatelja likvidnosti.