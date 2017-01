BORILA SE S BOLESTI DJECE I DUGOVIMA I USPJELA PODIĆI POSLOVNO CARSTVO: ‘Nosila sam se sa žestokom konkurencijom, krali su mi ideje…’

Carrie Wilkerson danas ima svoje poslovno carstvo. Ono je u njenoj kući, a s njom radi i suprug. Uspješni su, no kad su kretali u posao bili su na samom finacijskom i psihičkom dnu prepuni brojnih problema.

Želite li raditi od kuće zasigurno želite savjet Carrie Wilkerson “bosonogu direktoricu” iz Texasa, vasnicu internetskog portala, zajednice i osobu koja je napisala jednu od najprodavanijih knjiga upravo tog naziva “Bosonogi direktor”. Naime, ona zna svijet tajne posla koji se radi kod kuće i na njemu je stvorila svoje poslovno carstvo na koje se danas oslanjaju tisuće ljudi.

Wilkerson za sebe kaže da je djevojka iz malog grada koja je prešla njegove granice. Danas je međunarodni govornik, marketinški konzultant i savjetnik brojnim poduzetnicima.



Dok je vodila posao proteklih 19 godina, ujedno se izvlačila iz milijunskog dugovanja, padala u novo i k podizala četvero djece, piše Enterpreneur.com. Za klijente je imala i Google, John C. Maxwell, Zig Ziglar i brojne druge.

NEMIRAN DUH: Ostavio posao i osnovao tvrtku koja izvrsno zarađuje dok on putuje svijetom

Oboljela djeca, dugovi, nezadovoljstvo…

Wilkerson je svoju karijeru počela u prodaji jedne tvrtke, no jednog je dana shvatila da je život pritišće sa svih strana. Saznala je da je dvoje njeno djece oboljelo i da imaju posebne potrebe, suprug je radio posao zbog kojeg ga danima nije bilo, ona svojim poslom nije bila zadovoljna, gomilala je kilograme i bila nesretna. Tada se nešto u njoj pokrenulo.

“Kad mi je suprug rekao da posao mogu raditi od kuće i da razmislim što znam i mogu, rekla sam mu da znam raditi ono što drugi već znaju i rade, a ne znam smijem li ne uspjeti. Rekao mi je da si dam tri mjeseca i da ćemo razgovarati. I jesmo”, kaže ona.

Zašto ona kao visokoobrazovana i pametna žena ne bi nešto pokrenula! Odlučila je da to bude vlastiti biznis. Kontaktirala je ljude koje je znala i ponudila im da im piše newslettere. Uskoro ih je pisala za njih 200. Ističe kako je za jednog klijenta dva mjeseca radila besplatno, no da se to kasniej isplatilo jer su joj te preporuke donijele brojne klijente. “Bilo je doslovce ovako… ti kažeš prijatelju, prijatelj kaže dvojici prijatelja i oni kažu svojim prijateljima. Za tren smo imali ogroman rast”, priča Wilkerson dodajući kako podizanje posla za poduzetnika mora imati njegovu punu pažnju. Ipak, ističe kako je imala dobar poticaj jer nije baš bila toliko strastvena prema pisanju “newslettera”, a to je bilo platiti dug koji je imala i biti kod kuće sa svojom djecom.

Budući da je znala kako je raditi od doma poprilično samački posao, osnovala je internetskiu zajednicu kojoj su se vrlo brzo pridružili brojni drugi.

“Bilo je razdoblja kad sam imala problema s internetom, kada su klijenti bili grubi, kada ništa nje funkcioniralo kako treba, bila sam u situaciji kada su mi suradnici kopirali i ukrali ideju, imala sam žestoku konkurenciju….” nabraja Wilkerson svoje probleme ističući kako podizanje pols anije lako, ali kako je sve ipak prebrodila.

NIJE OTIŠAO TRBUHOM ZA KRUHOM, OSTAO JE DOMA: Mladić sreću pronašao u obiteljskom biznisu

Suprug napustio svoje radno mjesto i pridružio joj se

Iskusna poduzetnica danas savjetuje kako se u poslu od kuće moraju postaviti pravila i granice tako da sami poštujete raspored koji ste si zadali i ne odstupate od njega, ali i da obitelji objasnite kako funkcionira vaš posao i da je , iako ga radite od kuće, jednako važan kao i drugi. Istovremeno morate odvojiti vremena za obitelj koja ne smije biti zapostavljena i znati reći kada nešto ne možete učiniti jer se to jednostavno ne uklapa u vaš raspored. “Ljudi su dan danas iznenađeni kada im pošaljem zahvalnicu za nešto. To ne bi smjelo biti tako i ne bi se smjeli time šokirati”, kaže Wilkerson.

Kad je riječ o činjenici da možete pridobiti velike klijente, Wilkerson kaže kako se prilike nalaze u vrijednosti svakog posla koji se obavlja te poručuje kako svaki početnik ne treba smatrati da treba utjecati na nešto nego da treba služiti nečem.

Njezin suprug nakon godinu dana dao je otkaz u tvrtki u kojoj je radio, nakon dvije i pol godine riješili su se dugovanja. Ono s čime se još uvijek nose jest bolest djeteta, no novac im danas daje bolje uvijete kako bi prevazilšli i te zdravstvene probleme.