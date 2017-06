‘BOLEST PRIJATELJICE POVEZALI SU S KANCEROGENIM PROIZVODIMA’: Nakon studija pokrenula posao i pomogla brojnim ženama

Mldaa Iračanka danas vodi uspješan vlastiti biznis i pomaže brojnim ženama kojima je društvo krenulo leđa. Baš kao i njoj na početku bitke za posao kada ju je uz nemogućnost a se zaposli potresla i strašna bolest prijateljice.

Kada je Zinah Saleh stela svoju diplomu za poslovnu administraciju Sveučilišta u Bagdadu 2011. bila je spremna za gradnju karijere. No, niti ona niti njene prijateljice, usprkos diplomama nisu uspjele pronaći posao. “Odabirali su samo muškarce. Ovdje u Bagdadu nema baš puno žena koje dobiju priliku zaposliti se”, kaže danas 28-godišnja Zinah.

Naime, u Iraku, posebice nakon rata poslodavci su preferirali mušku radnu snagu. Tadicionalne uloge ostale su ukorijenjene pa se tako muškarci ondje i dalje smatraju hraniteljima obitelji dok žene ostaju s djecom. To može posebno biti teško za žene koje nisu udane, udovice su ili žrtve nasilja u bijegu koje nemaju financijsku potporu obitelji.

No, Zinah se nije dala. Poslije fakulteta volontirala je u lokalnoj humanitarnoj organizaciji Alrawdh koja podržava izbjeglice i udovice vojnika, no privlačila ju je financijska neovisnost pa je 2013. osnovala mali obiteljski biznis Ishtar Handmade Soap. No, za to je imala još jedan poticaj. Njena prijateljica je oboljela od leukemije, a liječnici su rekli da se pozadina nalazi i u kancerogenoj kozmetici.



Stoga je Zinah odlučila napraviti korak dalje. Online je naučila kako se spravlja sapun i nakon što ga je spravljala za obitelji i prijatelje, prošla kroz tečaj za poduzetništvo u Švedskoj i krenula u biznis. Dobro joj je došlo i saznanje da su zemlju poslije rata preplavili jeftini proizvodi koji su nerijetko uzrokovali probleme s kožom pa je ono prirodno i domaće brzo pronašlo svoj put do kupaca. U poslu uživa, a i kaže sretna je jer zapošljava žene, čime, smatra, bije veliku bitku protiv siromaštva u svojoj zemlji.

“Mi smo prva tvrtka u Iraku kojoj je stalo do eko-frendli proizvoda”, kaže ona. Među svojim zaposlenicama danas ima i tri žene koje su u Mosulu godinama živjele pod čizmom islamista, a nedavno je zaposlila jednu ženu koja je preko Facebooka objavila kako zbog nedostatka novca mora napustiti studij.

Budući da tvrtka još uvijek nema vlastite prostore, sve žene koje u njoj rade proizvode spravljaju u svojim domovima pa irački novi brend ne nudi samo sapune nego i šampone i kupke za kupanje. Proizvode prodaju pomoću društvenih mreža i online narudžbi, ali i na tjednim tržnicama. “Svaki mjesec prodamo 2000 proizvoda i zaradimo dovoljno da se svi uzdržimo”, kaže poduzetnica koja je starstla s mjesečnom zaradom od tisuću dok danas mjesečno zarađuje pet tisuća dolara.

“Promijenili smo život svih žena koje rade kod nas. Danas su one snažne i neovisne i kada ih vidim imam želju pomagati i drugima”, kaže za The Thestoryexchange Saleh koaj ovog ljeta planira otvoriti svoju prvu prodavaonicu u Bagdadu, a u iduće dvije godine zaposliti još stotinu žena.