PROBLEMI NA RADNOM MJESTU: Ovih 7 znakova pokazuje da je vaš šef jednostavno loš

Dakle mislite da imate stvarno lošeg šefa. Stvarno vam se ne sviđa, i ponekad brojite koliko dana uspije proći bez da nemate neki ozbiljniji sukob s njim. Ali onda počnete sumnjati u sebe. Možda i nije tako loše kao što izgleda. Možda ste vi sami krivi, piše Time.

Ako niste sigurni da li je vaš šef stvarno nemoguć, provjerite doljnje karakteristike. To je važno, jer ako imate lošeg šefa ne samo da vam je gore na poslu, već je i veća vjerojatnost da ćete se razboliti.

9 načina na koje loši šefovi tjeraju i najbolje radnike

1. Vaš šef ima astronomski visoke standarde





Da li vas vaš šef postavlja standarde koje objektivno ne možete doseći? Da li očekujete da postižete svakog mjeseca sve bolje i bolje rezultate, čak i tijekom sporije sezone? Da li hvali samo one koji postignu najbolje rezultate?

Sve su to različiti načini postavljanja previsokih standarda. Nitko ne može uvijek postizati najbolje rezultate, a dobar će šef to razumijeti. Ako imate šefa kojega je teško zadovoljiti misliti ćete loše sami o sebi, bez obzira koliko dobro obavljali svoj posao. A to stvara nemoguću situaciju.

2. Vaš šef nikada nije u krivu

Da li vaš šef mora biti u pravu u svakome razgovoru, bez obzira radilo se o poslu ili sportskoj utakmici? Ljudi koji uvijek moraju biti u pravu nemogući su u svakoj situaciji, ali posebno su štetni na poslu jer kod zaposlenika stvaraju osjećaj nemoći.

Dobar će šef biti u stanju priznati pogreške, ali će isto tako prihvatiti dobre ideje koje su došle od drugih ljudi. Biti će spreman provesti te ideje, stati iza njih i neće tvrditi kako su njegove, ako netko pita.

3. Vaš šef ne nudi nikakvo vodstvo

Nemogući šef ne pomaže vam u postavljanju vaših ciljeva, dolasko do određenog stupnja kvalitete rada, ili bilo čega drugog. Ako ne znate gdje idete, a vaš šef e želi o tome govoriti s vama, možete završiti u brojnim nezgodnim situacijama.

Često možete napraviti nešto loše kada vas šef odbija voditi jer, rekao on to ili ne, ipak barem otprilike zna što i kako bi htio da vi radite. Vi možete obavljati vaš posao misleći kako je sve u redu, samo da u nekom trenutku shvatite kako niste postigli očekivani standard. To može stvarno izluditi.

4. Vaš šef nje otvoren novim idejama

Kada svom šefu predstavite neku novu zamisao, kako on reagira? Da li je otvoren i spreman čuti više o tome, ili je jednostavno odbaci jednostavno zato što to nije način na koji se do sada radilo?

Nemogući šefovi toliko se boje promjena da nisu spremni na inovacije. Najčešće žele da njihovi zaposlenici samo sjednu, začepe i obavljaju posao za koji su obučeni. Dok to i može neko vrijeme biti uspješno, nemoguće je napredovati bez inovacije. Nova tehnologija i radni procesi koji proizilaze iz nje pojavljuju se cijelo vrijeme i prilagođavanje je neophodno za daljnji napredak.

5. Vaš je šef nekonzistentan

Da li vaš šef obeća stvari a onda ih ne provede? Da li djeluje kao da je zaboravio da bi trebao biti predan poslu. Zbog ovoga se možete osjećati kao i da mu nije stalo do svojih zaposlenika, ili da mu je sve drugo važnije od vas.

Ove karakteristike čine šefa nemogućim jer mu ne možete vjerovati. Nikada ne znate hoće li nešto provesti u djelo ili ne. Ovo nepovjerenje će se s vremenom proširiti toliko da na kraju uopće nećete htjeti imati posla s njim jer ćete unaprijed znati kako ćete se poslije osjećati.

6. Vaš šef ne sluša

Kad imate brige u vezi posla, morate biti u stanju vjerovati da će vas šef poslušati. Bez obzira imali vi pitanje o nekom novom softveru, trebate prijaviti kolegu, ili mislite da netko od vas traži da obavite zadatak koji nije dio vašeg posla, morate biti u stanju popričati s vašim šefom.

Ako ne govorite s njim, možete se početi osjećati kao da ste zaglavili. Ako nema načina da se pokrenete s mrtve točke a ne možete dobiti niti pomoć od šefa jer on ne sluša, te ne možete ništa učiniti. Stvarno nemoguća situacija.

7. Vaš šef ne može komunicirati

Bez obzira da li problemi vašeg šefa s komunikacijum potječu od njegove nemogućnosti ili nedostatka želje za kmunikacijom, ili zato što misli kako je objasnio stvaru ali nije, šef koji ne komunicira je loš šef.

Ako ne znate što trebate napraviti ili kako da to napravite, na kraju ili nećete ništa napraviti ili ćete napraviti nešto krivo. Kada se pogreške događaju zato što zaposlenik nije dobio jasne upute, to je frustrirajuće. A još je teže kad vaš šef misli kako je sve dobro iskomunicirao.