BIVŠI ZATVORENIK ZARAĐUJE MILIJUNE: Od života iza rešetaka do uspješnog poduzetnika

Todd Matherne uspješan je poduzetnik koji zarađuje milijune, no do jučer je bio tek jurošnik za novcem koji je u svojoj utrci završio iza zatvorskih rešetaka.

Todd Matherne uspješan je poduzetnik, vlasnik tvrtke Extreme SMS, koja ima platformu za marketng putem SMS poruka i zarađuje milijunske iznose. No, njegov put do poduzetništva zaista je bio nekonvencionalan. Štoviše prije no što je postao uspješan poduzetnik, Matherne je bio osuđenik i zatvorenik. Takvo dno datakao je 2007. kada je uhićen zbog prodaje steroida i osuđen na sedam godina zatvora, iako mu je to bio prvi prijestup.

Prije no što je završio iza rešetaka bio je fokusiran isključivo na novac pa se na svom putu ka zaradi odlučio za prečace, a rezultat takve odluke kasnije mu je bio poziv za buđenje i ono što ga je natjeralo da promijni pogled na život.

“Za mene je odlazak u zatvor bio smrtna kazna. Kako bi preživio morao sam promijeniti svoj stav. Počeo sam se fokusirati na to kako mogu pomoći drugima i to me je dovelo kasniej odo osnivanja vlastite tvrtke i natjeralo me da budem uspješan”, priča danas Matherne koji je u zatvoru pomagao u učenju cimerima i stoga nešto ranije izašao iz njega.



Put u digitalni marketing

Nakon zatvora se uspio zaposliti i sam je sebe podučavao digitalnom marketingu. “Fokusirao sam se na poboljšanje svojih vještina kako bih pomogao drugima. Što sam više učio, se sam više shvaćao kakvo je djelovanje putem digitalnih kanala. Izazvao sam sam sebe u pronalasku kanala koji će biti učinkovit i doaš sam do SMS poruka”, priča za Enterpreneur.

“Pametni telefoni su mjesto na kojem brojni dodnose svoje odluke pa zašto marketing tvrtki pomoću njih ne bi potražio klijente”, zaključio je poduzetnik koji je u to uložio sav svoj novac i krenuo u marketinške kampanje za nekoliko tvrtki. Uz to je pomagao poduzetnicima da sami uđu u te vode. Njegov posao je rastao, ali on nije stao u nakani da pomogne drugima.

Uspio je stvoriti bazu klijenata, a potom i napraviti aplikaciju kojom je uspio reklamama stizati do svih ljudi, jer mu je SMS oglašavanje bilo ograničeno. Njegov ExtremeSMS prolazi sporne filtere i stiže do krajnjeg korisnika i mjesečno mu donosi milijunsku zaradu.