BIVŠI TODORIĆEV DIREKTOR: ‘Jedna izvješća su išla revizorima, a druga financijskim institucijama. Marić? Morao je znati’

Bivši potpredsjednik Agrokora Čedo Žic progovorio je o poslovanju te tvrtke, dvostrukim izvješćima i onome što je Zdravko Marić trebao znati.

Bivši potpredsjednik Agrokora i konzultant Čedo Žic progovorio je o poslovanju u tom koncernu. Žic, koji je u tvrtki radio tijekom devedesetih u financijama, navodi kako današnje stanje vuče podrijetlo iz tih godina.

Razgovarajući za N1 otkrio je kako su u to vrijeme postojala dvostruka financijska izvješća. “Postojala su izvješća koja su išla u prezentacije za tržišta kapitala, znači ‘roadshow’ standardni i ona izvješća koja su se koristila službeno, koja su išla revizorima, revizorskim tvrtkama i dalje u državu, državnim organima. To može svatko vidjeti, jednostavno se pogleda u one brošure koje su putovale po tim financijskim prijestolnicama i one podatke koji su odlazili u Zavod za statistiku, Finu ili SDK, koji je postojao ranije, Narodnoj banci i slično”, kazao je Žic navodeći kako je imao pristup svim podacima iako ističe kako sam nije sudjelovao u tome.



Dotjerana izvješća za dobivanje kredita

Na pitanje je li na njega bio vršen pritisak kad je riječ o financijskim izvješćima i onome što je bilo pripremano za tržište kapitala, Žic odgovara: “Nije vršen pritisak u smislu formiranja nekakvih izvješća, nego se uvijek očekivalo da nekakva želja za rastom, za ekspanzijom bude omogućena financiranjem te ekspanzije. Znači, podaci koji su išli prema financijskim institucijama su morali biti dotjerani, to je ono što zovu ‘creative accounting’, zato jer je netko želio dobiti kredit. Kad da takva izvješća i analize, on ga i dobije. Jedini je problem što ta izvješća onda ne omogućuju da se taj kredit i vraća osim novim kreditima. Međutim, novi krediti jednog dana dođu do granice i to smo sada vidjeli kako izgleda.”

Također dodaje kako je takav način poslovanja doveo i do današnje situacije jer “Todorić nije oko sebe imao ljude koji će govoriti stvarno stanje nego je skupljao, normalno tom negativnom selekcijom, ljude koji su govorili što želi čuti. Vi kada 10-15 godina čujete samo pozitivno, onda na kraju sami povjerujete da ste nepogrešivi.”

‘Marić je bistar, pretpostavljam da je znao’

Žic je kazao kako je želio u medijima progovoriti o onom što je znao izravno o Agrokoru, međutim da ga je u tome sprječavao menadžerski ugovor, a da su ga i iz tvrtke podsjećali da ne smije davati intervjue.

Na pitanje je li, prema njegovu sudu, direktor strategije i tržišta kapitala, dakle funkcija koju je obavljao Zdravko Marić prije dolaska u Ministarstvo financija, znao za financijska izvješća i za financijsko stanje u Agrokoru za N1 je odgovorio: “On je trebao znati voditi strategiju, ako nije – onda je opasna osoba za vođenje strategija. Ja pretpostavljam, ipak, s obzirom na to da mi djeluje bistro, da je znao za to. Ali ako je znao za to i šuti, onda znači da ipak postoji ta konspiracija o kojoj govorimo, a što znači da je Vlada kontaminirana. Dokle je ona kontaminirana, djelomično ili više od djelomičnog, ne znam, ali mi smo zbog kontaminirane arbitraže izašli iz nje. Ne vidim zašto bismo mi čuvali barem jedan kontaminirani segment Vlade tu i riskirali stabilnost države zbog toga. To dalje upućuje na konspiraciju da netko uporno drži jednu osobu koja ima upitan stav oko svoje iskrenosti vezano uz Agrokor. Umjesto da je izolirana, jednostavno napravi sanitarni kordon i dalje se bavi gospodarstvom u državi.”

Žic je iz Agrokora otišao nakon dvije godine, zbog neslaganja s Todorićem. Ustvrdio je kako je on bio poslodavac koji je stasao iz nekakve druge kulture koja je postojala na tržnici za razliku od onih kakvi su u Americi ili Francuskoj.