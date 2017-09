BIVŠI ŠEF KONZUMA OTKRIO DETALJE SASTANKA S TODORIĆEM I PORUČIO: ‘Sve buduće tužbe lomit će se oko dva ključna momenta’

Dragan Munjiza, bivši predsjednik Uprave Konzuma, danas konzultant, iznenađen je medijskim istupima Ivice Todorića. Podsjeća da je u svojim prijašnjim izjavama navodio kako će Todorić gledati da zaštiti svoja ulaganja u Agrokoru.

Prema njegovom mišljenju sve buduće tužbe, ako do njih dođe, lomit će se oko dva ključna momenta. “Sve ovisi o tome je li Agrokor na dan stupanja Zakona o izvanrednoj upravi imao uvjete za stečaj ili predstečaj. Tu će se lomit koplja. Dodatno, treba pričekati revizorska izvješća poslovanja. Za Todorića je situacija puno povoljnija ako se pokaže da je ukupan dug pet do pet i pol milijardi eura, a ne devet milijardi kako neki špekuliraju”, objašnjava za Tportal Munjiza te dodaje kako su ga nedavno kontaktirali i iz Izvanredne uprave koncerna, a potom ga je zvao i sam Todorić i to na sastanak.

Na tom mu je sastanku rekao kako je Agrokor bio spreman za inicijalnu javnu ponudu dionica vrijednu dvije milijarde eura. “Imao je već imena ljudi koji će voditi tvrtku, s osobom koja je trebala biti direktor financija već je potpisao ugovor”, rekao je Munjiza. No, od ponude dionica u kojoj je trebalo sudjelovati više banaka, predvođenih Rothschildom na kraju nije bilo ništa.



Drugi ključni moment, na kojem će se prelomiti budućnost Agrokora prema Munjizi je buduće poslovanje Konzuma. Taj maloprodajni lanac, zajedno s Tiskom radi dvije trećine godišnjeg prometa cijelog koncerna i zapošljava jako velik broj ljudi.

Munjiza kaže kako je sada na Ramljaku i njegovom timu da predloži i postigne nagodbu s vjerovnicima kako bi Konzum i u budućnosti ostao perjanica hrvatske maloprodaje. Idealno bi bilo da se dugovi pretvore u kapital te da se preostala potraživanja vraćaju u idućih nekoliko godina i to iz redovnog poslovanja.

Nakon duge šutnje danas se javnosti putem svog bloga obratio Ivica Todorić, optužio Vladu da mu je otela koncern te da ga je prisilila, uz ucjene potpisati Lex Agrokor. Pritom je naglasio kako će pokrenuti sve pravne radnje koje su mu na raspolaganju ne samo pred hrvatskim nego i međunarodnim sudovima. Potom se ponovno obratio priopćenjem u kojem je istaknuo kako podržava osnivanje saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor.

