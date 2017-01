BIBLIJA ZA KAMPISTE: Njemački vodič nagradio 7 naših kampova, no pronašao i brojne zamjerke

Iako je njemački auto klub ADAC, čiji se vodič naziva biblijom za kampiste, nagradio čak sedam naših kampova pronašao nam je itekako brojne minuse na kojima treba poraditi.

Čak sedam hrvatskih kampova u 2017. osvojilo je prestižnu titulu Super Platz (crvena ploča) koju svake godine dodjeljuje njemački auto klub ADAC, objavila je Kamping udruga Hrvatske (KUH) ističući kako je među nagrađenima i rovinjski kamp Val Saline koji je tek priošao kroz prvu godinu poslovanja. Poslovni dnevnik piše kako su uz njega nagrađeni i Valamarova Lanterna, Istraturistov Park Umag te nudistički kamp Valalta te već tradicionalno Zaton u sastavu Turisthotela, Valamarov kamp Krk te Kamp Straško.

No, analiza njemačkog auto kluba pokazal je i nedstatake koje imaju hrvatski kampovi. Tako zamjeraju premale plaže u kampovima, premale bazenie, slabije sadržaje za slobodno vrijeme te loše opskrbljene prodavaonice.

“Značaj ADAC kamping vodiča za njemačko govorno područje, gdje se često naziva i biblijom za kampiste, je iznimno velik, budući da su Nijemci naši tradicionalni najbrojniji gosti u kampovima, s 33% noćenja. Ako tu uključimo ostale zemlje njemačkog govornog područja, Austriju i Švicarsku, taj se postotak noćenja diže na čak 44 posto, a najveći broj tih gostiju svoju odluku o odmoru donosi upravo na osnovu ocjena i opisa kampova iz vodiča ADAC-a”, pojašnjavaju u KUH-u. ADAC dijeli zvjezdice iz pet kategorija.



Muke s bazenima i prodavaonicama

Sanitarije nose najviše bodova (39 posto), parcele 26 posto, a ostale zvjezdice dijele se na kvalitetu trgovačke ponude, slobodno vrijeme i animaciju te kupališnu ponudu. S obzirom na to, hrvatski kampovi u sljedeću sezonu ulaze s prosječnom ocjenom 3,6 od najviše 5, što je 2,3 posto više u odnosu na lani, no dok su za sanitarije dobili visoku četvorku, ponuda trgovina ocijenjena je s prosječnih 2,2, sadržaji za slobodno vrijeme dobili su dvojku, što nije uspjelo plažama s ocjenom 1,9, dok bazeni nisu skupili niti jedinicu (0,6).

“Hrvatski kamping kreće se u dobrom smjeru, to pokazuje i ovaj Vodič, no ocjene u pojedinim kategorijama ukazuju nam vrlo konkretno na kojim područjima još trebamo raditi i razvijati se, odnosno u što treba investirati. To će nam ne samo podići ocjene u vodičima i kvalitetu, nego i proširiti djelatnost, odnosno sezonu”, ističe Josipa Cvelić Bonifačić iz Valamar Rivijere, podsjećajući da u Hrvatskoj za sad samo jedan kamp ima zatvoreni bazen (Valalta), što treba biti tek početak.

Kad je riječ o bazenima, kod nas se brane činjenicom da su kampovi uz more, ali i da su zbog zakonske regulative obvezni graditi nekoliko bazena manje površine. No, znatno većim problemom smatraju opskrbu tregovinama u kojima nedostaje sviježeg voća i povrća, u kojima se nudi kruh loše kvalitete, a istovremeno su cijene poprilično visoke.