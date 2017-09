BEOGRAĐANIN U 60. GODINI POSTAO MODNI DIZAJNER: Svojom haljinom iznenadio obitelj, ali i šokirao prijatelje

Beograđanin Oliver Janković sa 60 godina je dizajnirao svoju prvu haljinu i time u potpunosti šokirao prijatelje.

Njega ne čudi to što se svi drugi čude, pa i susjedi i poznanici, jer kaže, u Srbiji općenito narod nije spreman na iznenađenja, a i ljudi kad uđu u neke godine jednostavno nemaju naviku da izađu iz kolotečine u kojoj provode život.

Svoj nenadani potez planirao je pune tri godine i ostvario u travnju ove godine. U glavi tog kreativca javila se ideja da to bude haljina “M”. Ono čega se i danas pridržava je da određen oblik, odnosno formu prilagodi konkretnom odjevnom predmetu namjenjenom ženama. One su kako kaže, hrabrije u iskoraku ka novim tendencijama i neuporedivo manje konzervativne od muškaraca.

“Poslije dužeg vremena i niza pokušaja shvatio sam da je prilagođavanje najbolje kada se kreiraju i prave haljine. Žensko tijelo najbolje prate geometrijski pravokutni oblici, a najbliži tim oblicima su oblici slova”, pojašnjava.



Obitelj mu, kaže, nije bila jako izneneđena. Naime, svojevremeno je predložio kćeri da paralelno s fakultetom završi i krojački zanat, no ona je to odbila unatoč velikom talentu koji je imala. On, pak, nije imao predznanje, ali srećom, ispostavilo se da kolegica sa studija njegove supruge ima kćer koja se u Italiji kao dizajnerica bavi modom. “Preporučila mi je deblji saten kao materijal za haljinu, ali suradnju nije mogla prihvatiti zbog zauzetosti. Vidio sam izvijesnu paralelu između nje i moje kćerke. Shvatio sam. Rijetke su osobe koje su spremne odgovoriti velikim izazovima”, iskreno za Pricesadusom.com priča Oliver.

Sin mu je pomogao izraditi skice na računalu, a onda je uslijedila dugotrajna potraga za krojačima i krojačicama. Sada uspješno surađuje s jednom izvanrednom krojačicom i modnom dizajnericom. “Sin me je odveo kod svog prijatelja, umjetničkog fotografa. On je našao manekenku, napravio serijal slika i haljina se pojavila na stranim i domaćim sajtovima i pred klijentelom”, ponosan je Oliver, čiju haljinu najčešće kupuju djevojke i žene srednjih godina koj esu samouvjerene i originalne.

Svaka Oliverova haljina šiva se po mjeri i maksimalno je prilagođena svakoj dami, a prodaje ih i putem Facebooka. Ono što se ne može mijenjati su osnovna crna boja i narančasta traka u obliku slova M koja ističe formu tog slova.