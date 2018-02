BANKARICA ODLUČILA POMOĆI KOLEGAMA PA RAZVILA VELIKI BIZNIS: ‘Oni su bili u braku s poslom, a ja sam to promijenila’

‘Industrija koja se odnosi na spojeve i veze nije laka. Zna biti strašno emotivno iscrpljujuća’, priča Violet Lim koja je pokrenula online biznis, koji uspješno vodi već 14 godina.

Violet Lim, podrijetlom iz Singapura pokrenula je servis kojim se samci spajaju na ručku i koji za cilj ima da nakon takvih sastanaka postanu par. “Instinktivno sam znala da ću nadmašiti zadatak kad je u pitanju pomaganje ljudima da pronađu ljubav”, kaže danas Lim koja je u 14 godina rada uspješno spojila čak 3000 parova.

Njena tvrtka Lunch Actually Group danas posluje u šest azijskih gradova, a servis koristi 1,4 milijuna ljudi. “Lunch Actually” servis počeo je tako što je spajao parove na ručku po principu lice u lice, a nakon što su na to oboje svojevoljno pristali, no danas se zainteresiranima nudi još nekoliko servisa. Ipak, onaj prvi je najveći generator cjelokupnog posla.

OK i atraktivni, ali sami

Lani je Lim predstavila aplikaciju koja upotrebljava umjetnu inteligenciju kako bi pomogla pojedincima da pronađu sebi srodne ljude, odnosno koja podržava proces približavanja osoba i poboljšava njihov odnos koji se razvija. Ove godine je planira proširiti na globalnoj razini.

Prisjećajući se svojih početaka, Lim kaže kako je prvu aplikaciju pokrenula nakon što je godinama prijateljima bila rame za plakanje kad su imali ljubavnih problema. U vrijeme pokretanja posla bila je menadžer u jednoj banci. “Bila sam iznenađena kad sam shvatila da su moje brojne kolege samci, a većina njih bila je ok i atraktivna. Shvatila sam da su mahom zauzeti poslom, točnije oni su s poslom bili u braku”, priča Lim koja je tada servis pokrenula sa svojim suprugom.

Unatoč svom uspjehu Lim kaže kako nije “rođena za poduzetnicu” te da bi sigurno ostala duže u banci da joj nije pala na pamet ideja o spajanju ljudi. “Industrija koja se odnosi na spojeve i veze nije laka. Zna biti strašno emotivno iscrpljujuća… svakodnevno se borimo s ljudskim osjećajima. No, ako mogu učiniti tako veliku promjenu u nečijem životu i pronaći mu životu sreću onda me to ispunjava”, kaže Lim za CNN.