BANKARI TVRDE: Ivica Todorić je potpisao standstill aranžman

Standstill aranžman za Agrokor na snagu bi trebao stupiti kada ga potpišu svi bankari,dok je vlasnik Agrokora svoj potpis na dokument stavio.

Ivica Todorić potpisao je standstill aranžman. Neslužbena je to informacija koju donosi N1, a koja stiže iz bankarskih krugova u kojima tkođer navode kako ugovor još nije stupio na snagu iz tehničkih razloga. Razlozi se nalaze u činjenici da ugovor treba potpisati čak 30 bankara, vlasnika Agrokorovog duga, od kojih neki nisu u Hrvatskoj što bi moglo odužiti potpisivanje ugovora.

Bankari su još u petak objavili da su dogovoreni svi detalji standstill aranžmana s Agrokorom te da su poručili da će on stupiti na snagu u petak, no to se nije dogodilo ni u subotu upravo navodno iz tehničkih razloga.

Službena potvrda informacije da je Ivica Todorić stavio svoj potpis čeka se i iz Agrokora.



OTKRIVENO ZAŠTO DOBAVLJAČI NE ŽELE POTPISATI UGOVOR KOJI SPAŠAVA AGROKOR: Problem žele riješiti uz pomoć države

Standstill aranžman između banaka i Agrokora prvi je korak u stabilizaciji koncerna. Drugi korak je sporazum između Agrokora, banaka, dobavljača, factoring društava i države. Josip Budimir, član Uprave Francka, u ime dobavljača, nakon jučerašnjeg stastanka u tvrtki Alca, rekao je da deblokada Agrokorovih tvrtki nije moguća dok se ne dobije pomoć države. “Mi to ne možemo silom napraviti. Nadamo se da će se to hitno poduzeti da bi se regulirali novčani tokovi”, izjavio je Budimir.