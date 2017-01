BANDIĆ NAJAVIO OTVARANJE 400 NOVIH RADNIH MJESTA: Otvara se novi prostor za start-up tvrtke na Velesajmu

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u ponedjeljak je obišao budući prostor Tehnološkog parka na prvom katu paviljona 12 Zagrebačkog velesajma te najavio da će se u tom prostoru krajem ožujka ili početkom travnja otvoriti oko 400 radnih mjesta u 120 start-up zajednica, piše Poslovni dnevnik.

Tijekom prve godine Grad će te tvrtke osloboditi najamnine i plaćanja režija, a potom će možda uvesti simboličnu naknadu.

Uz tvrtke koje će se ondje preseliti, u Tehnološkom parku trebale bi zaživjeti i druge koje bi mogle zaposliti još 400 do 500 ljudi. Za njih će se osigurati prizemlje paviljona 12 koje će biti uređeno do kraja ove godine. “To radimo prvi u Hrvatskoj. Po mnogo čemu smo prvi u Hrvatskoj”, rekao je Bandić te naglasio kako “živi za to” da se u proljeće u start-up tvrtkama na ZV-u otvori 400 novih radnih mjesta, a do konca godine još 400 do 500.

U paviljonu 12 trebale bi se naći i druge institucije kojia će trebati prostor. Vrijednost radova u Tehnološkom parku iznosi 15 milijuna kuna, a još toliko uložit će se u opremu.



Radove financira Zagrebački holding, a za opremu će se osloniti na Ministrastvo gospodarstva.

Prema riječima pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo Mirke Jozić u Tehnološkom parku start-upovi će imati i zajedničke prostore kako bi mogli i međusobno surađivati te laboratorij za testiranje svojih proizvoda. Najavila je i da će provoditi programe koliko mogu povući sredstava iz Europske unije.