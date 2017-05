AGROKOROVI DOBAVLJAČI ZABRINUTI: ‘Plaćeno je samo 15% dugova. Neki su dobili malo, neki su dobili puno, a neki ništa’

Predstavnik dobavljača Agrokora Tihomir Jajić je u intervjuu za N1 rekao kako ga brine izjava ministrice Dalić o likvidnosti Agrokora.

Nije pojašnjeno radi li se o tekućoj likvidnosti ili pokrivanju dugova, rekao je Jajić. Ako je tekuća to znači da Agrokor ne može pokrivati svoje poslovanje. Ako se uzme u obzir da Agrokor ne otplaćuje svoje kredite, što će biti kada kredite počne plaćati.

Neravnomjerna isplata

Jajić je naveo da je prema informacija koje primaju s terena plaćeno tek oko 15% starih dugova. S time da su neki dobavljači dobili 40% svojih potraživanja, a neki samo 3%. Neki opet nisu dobili još ništa.

Ne postoje javno objavljeni popisi ni objašnjenja zašto su neki dobili puno, neki malo, a neki ništa.



“Nismo zadovoljni kako to sad funkcironira i potrebno je reći zašto je nekome plaćeno više. Neki dobavljači dobivaju avansno i opet bez objašnjenja zašto”, rekao je Jajić, dodavši kako su dobavljači već duže vrijeme u velikim problemima.

Situacija nepravedna prema dobavljačima

Stvar je u tome da neki imaju dugove stare i do pola godine. OPG-ovi moraju plaćati poreze i repromaterijal, a njima nitko ne plaća. Zbog toga je većina u minusu, gdje mora plaćati još veće kamate.

Iako priznaje da problem je malo amanjenj, Janjić kaže kako je to sve još uvijek u tijeku te da mu nije jasno zašto Agrokor nije jasno to dogovorio s bankama, jer su to njihovi dugovi.

Nepravedno je da dobavljači moraju plaćati kamate faktoring društvima, a s druge strane Agrokor ne želi preuzeti te dugove na sebe, zaklučio je Janjić.