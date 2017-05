AGROKOR RATUJE S COCA-COLOM: Nestašica na kioscima Tiska, Ramljak srezao narudžbe poznatog pića pa kupcima nudi zamjenski proizvod…

Novi šef Agrokora Ante Ramljak zbog avanse naplate koju traži Coca-Cola naručuje minimalne količine njihovih proizvoda pa tako trgovkinje na kioscima nerijetko nude zamjenske.

Trgovkinje Tiska posljednjih dana kupcima umjesto Coca Cole nude Sky Colu, a najpoznatije piće u svijetu i na Konzumovim policama sve je u manjim količinama. Razlog tomu je činjenica da novi šef Agrokora Ante Ramljak naručuje minimalne količine nove robe jer od njega traže avansno plaćanje, tvrde tportalovi izvori. Tako se rupe na policama krpaju slaganjem većih količina Sky Cole i ostalih proizvoda koje puni Jamnica.

Pat pazicija između Agrokora i Coca-Cole mogla bi biti uvertira u novu rundu problema za posrnuli Agrokor. Naime prošli tjedan su Ramljak, ali i ministrica gospodarstva Martina Dalić, zavapili kako mu do lipnja treba nova kreditna linija da bi uspio operativno poslovati. S obzirom na to da je taj rok vrlo blizu, pitanje je tko će ovaj put kreditirati Agrokor i u kojim iznosima.



Još je veće pitanje kako će Konzum zadržati ili privući nove kupce jer se sva prodajna mjesta ne opskrbljuju potrebnim količinama robe, piše Tportal.

Pojvile su se i glasine da će Coca Cola kupiti Jamnicu, međutim to u Agrokoru demantiraju, a u Coca Colin navod ekako glasine ne žele ni komentirati. Govori se da je za Jamnicu zagrijana i Atlantic grupa Emila Tedeschija, no i oni demantiraju da pregovaraju o njenom preuzimanju. Sve to ionako nije moguće dok je god na snazi Zakon o izvanrednoj upravi.

Ante Ramljak u godinu dana mora završiti restrukturiranje Agrokora. Kraj tog procesa obilježit će postizanje nagodbe koju će potpisati povjerenik uz suglasnost vjerovničkog vijeća. U slučaju da se nagodba postigne može krenuti prodaja dijelova Agrokora.