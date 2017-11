RAMLJAK SE RJEŠAVA JOŠ JEDNOG SIMBOLA TODORIĆEVE MOĆI: Agrokor nakon 17 godina napušta Cibonin toranj!

Privremena uprava Agrokora na čelu s Vladinim povjerenikom Antom Ramljakom uskoro bi mogla napustiti sjedište kompanije u Ciboninom tornju.

Prema informacijama Jutarnjeg lista, o napuštanju tornja na 26 etaža, u kojem je Agrokor smješten od 2000. godine, razmišlja se već neko vrijeme, a cijeli plan preseljenja trebao bi biti poznat u sljedećih desetak dana. Nova lokacija na kojoj bi tvrtka trebala poslovati jest Konzumova upravna zgrada na zagrebačkom Žitnjaku.

Dođe li uistinu do preseljenja, vrlo je izgledno da će Agrokor prostore unutar Cibonina tornja, koje su dosad koristili, dati u najam, a jedna od varijanti, u slučaju da se dobije prava ponuda, jest da će urede i prodati.



Todorić je u 92 metra visok Cibonin toranj ušao dan nakon parlamentarnih izbora 2000. godine, i to, kako je to tada prezentirano “s ciljem nadograđivanja korporativnog imidža kompanije”. Toranj je kupio od Astre, zagrebačke tvrtke u državnom vlasništvu koja je u vrijeme bivše države obavljala trgovinu s inozemstvom. Za njega je izdvojio ukupno 15,6 milijuna ondašnjih njemačkih maraka, no cijela vrijednost nije bila isplaćena u novcu nego i u nekretninama, piše Jutarnji list.

Najam od 10 eura za metar kvadratni

Cibonin toranj počeo se realizirati 1986. godine, kada je za potrebe Univerzijade počela gradnja Poslovno-sportskog centra Cibona Zagreb.

Sam kompleks imao je više građevina, a uz toranj sagrađena je Cibonina dvorana, trg, pothodnik, kao i zgrada na uglu Savske i početka Tratinske ulice.

Novi izgled ovog dijela Zagreba djelo je arhitekata Ivana Piteše, Marijana Hržića i Borislava Šebetića, a izvođač i investitor radova bila je tvrtka “Vladimir Gortan”. Cijeli kompleks bio je gotov 1987., no prva useljenja u Cibonin toranj dogodila su se tek 1990. godine.

U slučaju da Agrokor preseli i počne iznajmljivati prostore u Ciboninom tornju, prosječna cijena najma po kvadratu iznosit će oko 10 eura.