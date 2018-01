5 ČESTIH POGREŠAKA KOJE RADIMO S NOVCEM: Poslušajte njezine savjete i imat ćete financijski uspješnu 2018.

Financijska stručnjakinja vjeruje kako svi mogu razviti štedljive navike i naučiti osnove financijske pismenosti

Preuzimanje kontrole nad vlastitim financijama mnogima je na vrhu popisa novogodišnjih odluka. I dok većina u novu godinu ulazi s odlukom da se drže vlastitog budžeta, često ih s puta prema zadanom cilju izbaci nekoliko jednostavnih pogrešaka. Financijska stručnjakinja i osnivačica Sugar Mamme, Canna Campbell, vjeruje kako svi mogu razviti štedljive navike i naučiti osnove financijske pismenosti.

U nedavnom YouTube videu, Campbell je otkrila pet jednostavnih koncepata povezanih s novcem, štednjom i dugom, i podijelila savjete kako se držati vlastitog budžeta za financijski uspješniju 2018. godinu.

1. Razlika između dobrog i lošeg duga

Kao jedan od vodećih australskih financijskih stručnjaka, Campbellino istraživanje je pokazalo kako gotovo 80 posto ljudi ima malo ili nikakvo razumijevanje o financijskim konceptima.



“Kad odlučujete o načinu korištenja ili trošenja novca, morate to činiti iz informiranog i inspiriranog mjesta”, kaže. Počevši od duga, Campbell u videu objašnjava važnost razumijevanja razlike između dobrog zaduživanja, i onog koje može dovesti do problema u kasnijem životu.

“Loš ili toksičan dug jest kada posuđujete novac da bi kupili stvari koje će s vremenom izgubiti na vrijednosti”, kaže Campbell. Pravi primjeri su korištenje kreditnih kartica ili osobnih zajmova u svrhu kupovine takvih dobara, poput kredita za automobil. I dok se često radi o prikladnoj opciji u tom trenutku, Campbell ističe da su kamate na kreditne kartice i zajmove skupe i vrlo brzo se mogu nakupiti ukoliko se ne plaćaju kroz određeno vrijeme.

“Ovakav tip duga želite minimalizirati ili ga uopće ne imati u svom životu”, savjetuje Campbell. No, ističe, nije svaki dug loš. Posuđivanje novca za stvari koje imaju povrat poput obrazovanja, doma ili ulaganja u nekretnine, Campbell naziva “dobrim dugom”. “Cilj je smanjiti osobni dug i maksimizirati investicijski dug”, savjetuje Campbell.

2. Budite svjesni kreditne sposobnosti

Campbell objašnjava da prema kreditnoj sposobnosti banka odlučuje koliko vam novca može posuditi, a jedan od faktora jest i koliko ste revni u servisiranju duga. “Ako imate snove, težnje i ciljeve, morate biti svjesni koliko vam je kreditna sposobnost. Ne samo da je morate znati sada, nego je morate pratiti konstantno i regularno jer može varirati i mijenjati se”, dodaje.

3. Zamka zateznih kamata

Jednostavno objašnjeno, ukoliko posudite 1000 kuna i kamata na zajam jest devet posto, na kraju obračunskog razdoblja platit ćete 90 kuna kamate. No ukoliko ne plaćate kamate na zajam, taj iznos se dodaje dugu od 1000 kuna i zatim se kamata računa na iznos od 1090 kuna koliko po novom dugujete, a ne više na 1000 kuna kao na početku. Na ovaj način kreditni dug može eksplodirati i s vremenom ga je sve teže i teže plaćati. “Uvijek plaćajte kamatu, i idealno uvijek plaćajte dug”, savjetuje.

4. Koristi malih i jednostavnih svakodnevnih navika

Iako može biti primamljivo uštedjeti koliko god možete u što kraćem roku, Campbell savjetuje da počnete s malim uštedama i krenete graditi štednju od toga. “Malene stvari poput stavljanja 10 posto od svega što zaradite na poseban račun za hitne slučajeve ili investicijskog plana i udjela portfelja koji može donositi pasivni dohodak… Sve ove male stvari koje pokrenete rano u životu s vremenom prilično narastu”, kaže.

5. Kreirajte budžet

Za većinu, ideja držanja budžeta je zatupljujuća i dosadna. Ali Campbell ima radikalniji pristup i vjeruje da on može biti proaktivan te vam pomoći u donošenju bitnih financijskih odluka. “Učinite to odmah i provjeravjte ga na dnevnoj bazi. To znači da opet imate kontrolu. Zabavno je i pomalo seksi što možete donositi osnažujuće odluke oko svog novca”, kaže Campbell. Prednost budžetiranja, osim što imate financijsku kontrolu, je u tome što vam može pomoći u postizanju ciljeva što se tiče štednje. “Kreiranje budžeta i njegovo regularno provjeravanje znači da točno znate što činite s vašim teško zarađenim novcem i osjećaj je dobar”, zaključuje Campbell.