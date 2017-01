10 NEVJEROJATNIH PREDVIĐANJA ZA 2017.: Investicijska banka objavila što će tresti svijet financija

Danska investicijska banka Saxo, specijalizirana za online trgovanje i ulaganje, objavila je svoje redovno izdanje nevjerojatnih predviđanja (Outrageous Predictions) za 2017. godinu.

Poslovni dnevnik donosi listu 10 nevjerojatnih predviđanja kojima Saxo banka želi ponovno potaknuti ulagače na razmišljanje i raspravu što bi ih to moglo šokirati i utjecati na njihova ulaganja i očekivane povrate. Pritom su imali na umu neke neočekivane, pa i nevjerojatne događaje, poput Brexita ili pobjede Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima koji su se dogodili prošle godine.

Evo koja su to predviđanja analitičara Saxo banke:

1. Rast BDP-a u Kini za osam posto

Kina je svjesna da se nalazi na kraju puta proizvodne i infrastrukturne faze rasta, stoga velikim poticajima fiskalne i monetarne politike otvara tržište kapitala kako bi što uspješnije prešla u fazu rasta uvjetovanu potrošnjom. Zbog toga u 2017. ostvaruje rast od osam posto, uz oporavak zahvaljujući rastu uslužnog sektora. Euforija zbog rasta uvjetovanog osobnom potrošnjom, ogleda se u dvostrukom rastu Shanghai Composite indeksa (SHCOMP), u odnosu na razinu iz 2016., pa premašuje pet tisuća bodova.



2. Očajni Fed kopira japanski model

Dok dolar i kamatne stope u 2017. sve bolnije rastu, fiskalna politika novog američkog predsjednika, pod naletima njegovog testosterona, dovela je prinose na desetogodišnje obveznice do tri posto, stvarajući tako paniku na tržištu. U trenucima očaja, Fed kopira BoJ-ovu metodu kontrole krivulje prinosa, vezujući prinose desetogodišnje državne obveznice na 1,5 posto. No, gledano iz drugog kuta, zapravo su uveli četvrti krug kvantitativnog popuštanja ili kvantitativno popuštanje unedogled. Zauzvrat, odmah je zaustavljena rasprodaja na globalnim tržištima dionica i obveznica, s najvećim dobitkom na tržištu obveznica u posljednjih sedam godina. Glasovi kritičara izgubili su se u žamoru još jednog oporavka za koji je zaslužna središnja banka.

3. Defaultna stopa za visoke prinose premašit će 25 posto

Dugoročni prosjek stope nenamire (default) za obveznice s visokim prinosima je na 3,77 posto, ali je tijekom recesije u SAD-u 1990., 2000. i 2009. godine ta defaultna stopa skočila na 16, deset, odnosno 12 posto, dok je u 2017. godini dosegnula 25 posto. Središnja banka došla je do limita u svojim intervencijama i vlade diljem svijeta odlučuju se na fiskalne poticaje, što će naposljetku dovesti do povećanja kamatnih stopa, čime će prinosi na obveznice značajno porasti. Bilijuni korporativnih obveznica su u nepovoljnoj situaciji, a problem je tim gori što se ulagači udaljavaju od obvezničkih fondova, spreadovi su sve veći, a refinanciranje duga nižeg razreda gotovo nemoguće. S defaultnom stopom od 25 posto, neučinkoviti korporativni akteri postali su neodrživi što će omogućiti učinkovitiju raspodjelu kapitala.

4. Brexit se nije dogodio i Velika Britanija ostaje u EU

Rastući globalni populizam s obje strane Atlantika, utjecat će na vodstvo EU-a i postat će spremniji na suradnju s Velikom Britanijom. Kako pregovori odmiču, EU pristaje na ključne ustupke u imigracijskoj politici i u vezi takozvanih putovnica za financijske tvrtke registrirane u Velikoj Britaniji. U trenutku kada Članak 50 dođe do Parlamenta, izglasavanje je odbijeno u korist novosklopljenog dogovora pa će tako Velika Britanija ostati unutar EU-a, Bank of England će povećati kamatnu stopu na 0,5 posto, a valutni će se par EURGBP spustiti na 0,7300 prizivajući simboliku 1973. godine kad se Velika Britanija priključila Europskoj ekonomskoj zajednici (EEZ).

5. Loša vremena za bakar

Nakon predsjedničkih izbora u SAD-u, bakar je bio najuspješniji predstavnik robnih tržišta, međutim u 2017. tržištu postaje jasno da će novi predsjednik teško ostvariti obećana ulaganja, stoga neće doći do očekivanog porasta potražnje za bakrom. Suočen s rastućim negodovanjem u zemlji, predsjednik Trump okrenut će se protekcionizmu i uvesti trgovinske prepreke, nepovoljne za tržišta u razvoju i za Europu. Globalni će rast slabiti dok će kineska potražnja za industrijskim metalima usporavati, kako se bude kretala u smjeru rasta uvjetovanog potrošnjom. U trenutku kad se cijena HG bakra vrati na razinu iz 2002., na dva dolara po funti, pokreće se val špekulativne prodaje i bakar ide još niže, na razine iz 2009., kad je zbog financijske krize bio na 1,25 dolara po funti.

6. Raste popularnost kriptovaluta, a Bitcoin bilježi ogromne dobitke

Za Trumpova će predsjedavanja fiskalna potrošnja u SAD-u povećati proračunski deficit sa 600 milijardi dolara na 1,2 do 1,8 bilijun dolara. Gospodarski rast i inflacija odletjet će u nebo, prisiljavajući Fed da ubrza povećanje kamatne stope, a time će i dolar snažno ojačati. Domino efekt prelit će se na tržišta u razvoju, posebice u Kinu koja će početi tražiti alternative za sustav ‘fiat’ novca kojim dominira dolar, kao i njezino pretjerano oslanjanje na monetarnu politiku SAD-a. U konačnici, kriptovalute su sve popularnije, naročito Bitcoin. Kako bankarski sustavi, Rusija i Kina prihvaćaju Bitcoin kao alternativu dolaru, Bitcoin će utrostručiti vrijednost, sa sadašnje razine od 700 dolara na 2100 dolara.

7. Reforma američkog zdravstva izazvat će paniku u sektoru

Dok svjetski prosjek izdataka za zdravstvo iznosi deset posto BDP-a, izdaci za zdravstvo u SAD-u iznose oko 17 posto BDP-a, pa sve više stanovnika SAD-a ne može plaćati račune za zdravstvene usluge. Početni oporavak zdravstvenih dionica nakon Trumpove pobjede, u 2017. godini brzo će izblijediti, kako ulagači shvaćaju da državna administracija neće biti blaga, već suprotno, pokreće opsežne reforme neučinkovitog i skupog sustava. SPDF ETF-ovi tog sektora zabilježit će oštri pad za 50 posto, na 35 dolara, završavajući tako s najimpresivnijim bikovskim razdobljem na tržištu dionica SAD-a, još od financijske krize.

8. Unatoč Trumpu, meksički pezo raste, a kanadski dolar podbacuje

Tržište je ozbiljno precijenilo istinsku namjeru, pa i sposobnost Donalda Trumpa da ograniči trgovinu s Meksikom, omogućujući tako posrnulom pezu da skoči. Istovremeno, Kanada je u problemima jer će visoke kamatne stope izazvati smanjenje kreditiranja na tržištu nekretnina. Posrnule kanadske banke prisilit će stoga Bank of Canada na kvantitativno popuštanje i ubrizgavanje kapitala u financijski sustav. Osim toga, kanadski će dolar podbaciti, s obzirom da će Kanada daleko manje profitirati od rasta SAD-a, no što je to bio slučaj u prošlosti. Razlog je dugotrajno neiskorištavanje kanadske proizvodne baze koja se promijenila pod utjecajem globalizacije, kao i godina pretjerano jake valute. Valutni par CADMXN korigiran je za 30 posto od njegove najviše razine u 2016. godini.

9. Talijanske banke s najuspješnijim dionicama

Njemačke su se banke našle u vrtlogu negativnih kamatnih stopa i stagnirajućih prinosa, bez pristupa tržištu kapitala. U okviru EU-a, spašavanje njemačke banke neminovno znači spašavanje EU banke i to u trenutku kada su talijanske banke opterećene s nenaplativim kreditima i stagnirajućim lokalnim gospodarstvom. Novo jamstvo bankarskom će sustavu omogućiti rekapitalizaciju, a osnovat će se i Europska banka loših dugova radi uklanjanja dugova eurozone i ponovnog pokretanja bankovnog kreditnog mehanizma. Dionice talijanskih banaka zabilježile su stoga stopostotni oporavak.

10. EU potiče rast izdavanjem zajedničkih euro obveznica

Suočene s uspjehom populističkih stranaka u Europi, kao i uvjerljivom pobjedom krajnje desničarske stranke Geerta Wildersa u Nizozemskoj, tradicionalne političke stranke udaljavaju se od politike štednje, dajući prednost kejnezijanskom ekonomskom modelu kojeg je pokrenuo predsjednik Roosevelt nakon krize 1929. godine. EU će pokrenuti šestogodišnji plan poticaja od 630 milijardi eura, uz potporu predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera. No, da bi izbjegli slabljenje zbog povećanja uvoza, čelnici EU-a najavljuju izdavanje euro obveznica koje bi u početku trebale biti usmjerene na infrastrukturna ulaganja od bilijun eura, jačajući tako integraciju regije i potičući priljev kapitala u EU.

