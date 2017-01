NOVA ŽRTVA LIJEČNICE KOJA JE PRIJATELJE PREVARILA ZA 9,4 MILIJUNA KUNA: ‘Tvrdila je da se radi o životu ili smrti’

Doznali smo za novi slučaj prijevare s kojim se povezuje liječnicu Ivu Popović.

Ova fizijatrica optužena je da je prevarila ukupno 31 osobu. Posudila je od njih ukupno 20 milijuna kuna, od kojih je 9,4 milijuna zadržala za sebe.

Nepravomoćna presuda

Marko Husić iz Samobora posudio joj je 20 tisuća eura, a prema presudi što ju je donio Općinski građanski sud u Zagrebu, ona mu taj novac sada mora vratiti i to s kamatama.

Dok protiv optužene liječnice traje kazneni postupak u kojem joj se na teret stavlja milijunska prijevara, Husić je odlučio putem suda od nje tražiti povrat novca. Iako su svojevremeno uspješno surađivali njihovi odnosi zahladili su se nakon te pozajmice što ju Iva Popović nije vratila. Na sudu je čak tvrdila da novac od Husića nikada nije posudila i da je riječ i njegovoj osveti zbog prekida poslovne suradnje. No sud joj nije povjerovao.

Novac u banci u Austriji

Naime, Husićeva supruga detaljno je opisala kako ih je Iva Popović tražila novac.

‘Zvala je mog supruga i objasnila mu da hitno treba pozajmicu u iznosu od 20.000 eura hitno. Tvrdila je da se radi o pitanju života i smrti. Bilo je to petak, 4. siječnja 2013. godine, a obećala mu je vratiti novac do ponedjeljka. To se nije dogodilo. Moj suprug počeo ju je zvati telefonom i slati joj poruke, no novac mu nije vraćala. Zato joj je u travnju te godine putem pošte preporučeno s povratnicom poslao opomenu pred tužbu’, prisjetila se Husićeva supruga dodajući da su i ona i njezin muž smatrali da se radi o korektnoj osobi, jer je bila liječnica i njihova obiteljska prijateljica.

Lagala da je novac vratila

Uvjerila ih je da će im cijeli iznos vratiti. Nakon što je prošao rok za povrat novca čak im je obećavala i kamate, a jednom im je i lagala da je novac uplatila.

I Husićima, kao i ostalim ljudima od kojih je posudila novac Iva Popović ispričala je kako u banci u Austriji ima značajna sredstva. Nekima je rekla da je u pitanju nasljedstvo pokojnog tajkuna Žarka Kraljevića.

‘Rekla mi je da će u ponedjeljak otići u Austriju i podići taj novac, te meni vratiti posuđeni iznos’, svjedočio je na sudu Marko Husić. Iva Popović porekla je pak da je posuđivala novac od bivšeg poslovnog partnera. Sud joj međutim nije povjerovao.