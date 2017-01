NOVA DESETODNEVNA PROGNOZA: Evo kada će popustiti opaka hladnoća, a kada stižu veliki snježni nanosi

Tijekom ovog vikenda hladnoća neće baš popustiti – jutros su se brojni dijelovi Hrvatske probudili u debelom minusu, a tako će i ostati i narednih nekoliko dana.

Najniža jutarnja temperatura zraka ovog vikenda bit će između -15 i -10, a na Jadranu od -8 do -3 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna kretat će se uglavnom od -9 do -4, a na Jadranu od -4 do -2 stupnja Celzijeva.

Državni hidrometeorološki zavod za dane od nedjelje do utorka predviđa promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima. U nedjelju i utorak bit će oblačnije, a padat će uglavnom slab snijeg. I dalje će biti jako hladno, osobito tijekom noći i jutra kada će se temperatura zraka kretati u rasponu od -15 do -9 stupnjeva Celzijevih.

Na obali će biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, dok su u utorak mogući mjestimični pljuskovi. Puhat će slaba do umjerena bura, dok će u nedjelju i na jugu i dalje biti vrlo jaka. Jutra i dalje hladna uz temperaturu zraka od -7 do -2, a najviša dnevna temperatura zraka ipak u manjem porastu i bit će uglavnom od 2 do 5 °C.



Srijeda neće donijeti bitne promjene, no četvrtak već donosi kratkotrajno zatopljenje. Puhat će jugo, pa će u drugom dijelu četvrtka i petka poslijepodne u unutrašnjosti porasti temperaturu do 5 ili 6 stupnjeva iznad nule. U petak će kišiti, a stići će i novo zahladnjenje pa će se kiša pretvoriti u snijeg. Padati bi trebao i u sljedeću nedjelju te ponedjeljak.

Ukoliko se predviđanja pokažu točnima, u gorju bi do nedjelje moglo biti i više od pola metra snijega, a nekoliko centimetara će pasti i u nekim dijelovima Jadrana. U Zagrebu i okolici očekuje se da će biti između 20 i 30 centimetara snijega.